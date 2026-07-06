Hamas prepara dissolução de governo na Faixa de Gaza

O Hamas deve anunciar ainda nesta segunda-feira, 7, a dissolução do Comitê de Acompanhamento do Trabalho Governamental, estrutura que atua como governo de fato da Faixa de Gaza.

A informação foi confirmada à agência EFE por uma fonte do grupo palestino no Cairo.

Segundo a fonte, a decisão pretende facilitar a entrada no território do Comitê de Administração de Gaza, grupo técnico criado após o acordo de cessar-fogo promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para administrar provisoriamente o enclave palestino.

Embora o comitê tenha sido anunciado em janeiro, Israel ainda não autorizou sua entrada na Faixa de Gaza, o que tem impedido a implementação da segunda fase do acordo de paz.

As autoridades ligadas ao Hamas convocaram uma entrevista coletiva para esta segunda-feira para anunciar o que classificaram como "desenvolvimentos significativos".

Negociações continuam no Cairo

De acordo com a fonte ouvida pela EFE, representantes de diferentes facções palestinas participarão, nos próximos dois dias, de novas reuniões no Cairo para tentar reduzir as divergências sobre a segunda fase do cessar-fogo.

Na semana passada, uma delegação do Hamas apresentou ao Egito suas respostas às propostas para destravar o acordo durante reunião com Nikolay Mladenov, representante do Conselho de Paz para Gaza criado pelo governo americano.

Entre as reivindicações do grupo estão o início imediato das atividades do Comitê de Administração de Gaza, além de discussões sobre o desarmamento do Hamas, o papel do Conselho de Paz e a criação de uma força internacional de estabilização para o território.

Os Estados Unidos declararam formalmente, em janeiro, o início da segunda fase do plano de paz. No entanto, sua implementação permanece travada. O Hamas condiciona o desarmamento à retirada das tropas israelenses de Gaza, enquanto Israel mantém o veto à entrada do novo comitê administrativo.

Comitê administraria Gaza no pós-guerra

O Comitê de Administração de Gaza é formado por 15 integrantes e é liderado por Ali Shaaz. Sua criação foi anunciada pouco depois da entrada em vigor da segunda fase do plano de paz patrocinado pelos Estados Unidos.

A missão do grupo é administrar e coordenar a reconstrução da Faixa de Gaza durante o período de transição após o conflito, sob supervisão do Conselho de Paz para Gaza.

O Hamas controla a Faixa de Gaza desde 2007, quando expulsou a Autoridade Nacional Palestina (ANP) do território, consolidando a divisão política entre Gaza e a Cisjordânia.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, desde o início da ofensiva israelense após os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, o conflito deixou 73.090 palestinos mortos e 173.553 feridos.

*Com EFE