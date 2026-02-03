Netanyahu diz que Autoridade Palestina será excluída da gestão de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira, 3, ao enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff que a Autoridade Palestina não fará parte do comitê responsável pela administração da Faixa de Gaza no período pós-guerra.

Segundo comunicado divulgado após a reunião em Jerusalém, Netanyahu deixou claro que a Autoridade Palestina não participará da administração de Gaza de nenhuma forma. A entidade governa de maneira limitada a Cisjordânia ocupada.

No plano de cessar-fogo em Gaza impulsionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não está definido qual será o papel da Autoridade Palestina no território após o fim do conflito.

O roteiro apresentado cria o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, formado por 15 palestinos com perfil tecnocrata. O objetivo é gerir o governo do território durante o período de transição, sob a tutela de um Conselho de Paz presidido por Trump.

A visita de Witkoff a Israel ocorre antes das conversas previstas para esta semana entre Estados Unidos e Irã, principal rival regional de Israel. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, Netanyahu alertou o enviado americano de que o Irã já demonstrou em outras ocasiões que não é confiável em suas promessas.

*Com informações da AFP