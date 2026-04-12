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Reunião no Cairo discute impasses no cessar-fogo entre Israel e Hamas

Reunião envolve inteligência egípcia e representantes do Hamas para discutir impasses na implementação do acordo

Faixa de Gaza: Esta é a segunda delegação do Hamas enviada ao Cairo em menos de um mês (Leandro Fonseca/Exame)

Faixa de Gaza: Esta é a segunda delegação do Hamas enviada ao Cairo em menos de um mês (Leandro Fonseca/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12h40.

Uma delegação do Hamas chegou ao Cairo neste domingo, 12, para reuniões com autoridades egípcias sobre supostas violações do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O acordo está em vigor há seis meses e tem sido alvo de acusações mútuas entre as partes.

O grupo é liderado por Khalil al-Hayya, responsável pelas negociações com Israel. Segundo uma fonte do movimento, a delegação iniciou encontros com representantes da inteligência egípcia responsáveis pela pauta palestina.

"As reuniões devem discutir o fim das violações israelenses e a implementação das disposições restantes da primeira fase do acordo", afirmou um representante do Hamas.

O cessar-fogo, apoiado pelos Estados Unidos, entrou em vigor em 10 de outubro e interrompeu parcialmente a guerra iniciada após o ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2013.

Esta é a segunda delegação do Hamas enviada ao Cairo em menos de um mês.

O movimento pretende pressionar pela execução integral do acordo, incluindo a retirada de posições militares israelenses e a ampliação do acesso humanitário.

Entre as demandas apresentadas estão a reabertura total das passagens de fronteira, o aumento do fluxo de pessoas e a entrada de maiores volumes de ajuda humanitária em Gaza.

Segundo outra fonte do grupo, também está prevista uma reunião com Nikolay Mladenov, alto representante para Gaza.

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