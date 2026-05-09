Brasileiro detido em flotilha rumo a Gaza será libertado por Israel neste sábado, diz ONG

O ativista brasileiro Thiago Ávila, de 38 anos, será libertado por Israel ainda neste sábado, 9, segundo a ONG Adalah, responsável por sua defesa jurídica.

Ávila integrava a flotilha Global Sumud , missão humanitária interceptada pelas forças israelenses enquanto seguia rumo à Faixa de Gaza.

O espanhol-palestino Saif Abu Keshek, que também participava da expedição, igualmente deve ser liberado e entregue às autoridades migratórias para posterior expulsão do país.

A informação foi divulgada após dias de tensão diplomática envolvendo Brasil, Espanha e Israel. Segundo a Adalah, o serviço de segurança interna israelense, o Shabak, comunicou que ambos seriam soltos neste sábado. O Itamaraty havia acompanhado o caso desde a interceptação da embarcação no Mediterrâneo.

A flotilha fazia parte de uma nova tentativa internacional de romper o bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza, intensificado desde o início da guerra contra o Hamas, após os ataques de 7 de outubro de 2023.

O barco em que Thiago Ávila viajava foi interceptado pelo exército israelense antes de chegar ao território palestino.

A missão reunia ativistas de diferentes países, incluindo a sueca Greta Thunberg. O objetivo era criar um corredor marítimo humanitário para envio de alimentos e medicamentos à Faixa de Gaza.

Israel afirma que o bloqueio naval é necessário por razões de segurança, enquanto organizações humanitárias denunciam agravamento da crise alimentar no território palestino.

Quem é Thiago Ávila?

O episódio ampliou a visibilidade internacional de Thiago Ávila, ativista brasileiro que já havia participado de outras missões humanitárias ligadas à Palestina, Cuba e Líbano.

Nascido em Brasília, ele é formado em comunicação social e integra desde 2010 o comitê diretor da Coalizão Flotilha da Liberdade, grupo internacional que organiza ações contra o bloqueio israelense em Gaza.

Além da atuação internacional, Ávila também ficou conhecido no Brasil por sua participação em movimentos sociais e candidaturas coletivas ligadas ao PSOL no Distrito Federal. Nas redes sociais, onde acumula mais de 800 mil seguidores, costuma transmitir ao vivo ações de protesto e missões humanitárias.

Thiago Ávila ganhou projeção internacional nos últimos anos ao associar ativismo político, transmissões digitais e missões humanitárias. Ele também esteve a bordo do navio Conscience, outra embarcação ligada à Coalizão Flotilha da Liberdade que, segundo os organizadores, foi atingida por drones israelenses.

O ativista também é cofundador do movimento Bem Viver no Brasil, iniciativa inspirada em filosofias indígenas latino-americanas voltadas à sustentabilidade e à regeneração ambiental. Sua atuação mistura pautas climáticas, direitos humanos e defesa da causa palestina.