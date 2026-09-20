Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Meloni anuncia medidas sobre véus islâmicos nas escolas

Proposta prevê restrição ao uso de burca e niqab em salas de aula e mudanças para integração de estrangeiros

Primeira-ministra Giorgia Meloni: proposta será apresentada em uma sessão do Conselho de Ministros para estabelecer legalmente um número máximo de alunos estrangeiros por sala (Tiziana FABI/AFP)

Primeira-ministra Giorgia Meloni: proposta será apresentada em uma sessão do Conselho de Ministros para estabelecer legalmente um número máximo de alunos estrangeiros por sala (Tiziana FABI/AFP)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 14h05.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreItália
Saiba mais

A Itália pretende proibir o uso da burca e do niqab, véus islâmicos que cobrem integralmente o rosto, nas escolas e limitar o número de alunos estrangeiros por turma, anunciou neste domingo, 20, a primeira-ministra Giorgia Meloni, segundo a AFP.

As medidas foram apresentadas durante um encontro da juventude do partido Irmãos da Itália, legenda de extrema direita liderada pela primeira-ministra. Segundo Meloni, uma proposta será apresentada em uma sessão do Conselho de Ministros para estabelecer legalmente um número máximo de alunos estrangeiros por sala.

A iniciativa também prevê a proibição do uso da burca e do niqab nas salas de aula e a exigência de que pais de alunos estrangeiros com dificuldades de integração no sistema escolar aprendam italiano.

A integração de estrangeiros é um dos temas centrais da campanha para as eleições gerais previstas para o próximo ano. A Itália é uma das principais portas de entrada de migrantes na União Europeia (UE).

O partido de extrema direita Futuro Nacional (FN) havia pedido em julho medidas mais rígidas contra o uso da burca nas escolas. A legenda, que está mais à direita que o partido de Meloni, não faz parte da coalizão de governo e, desde sua criação em fevereiro, avançou nas pesquisas, representando um desafio para a primeira-ministra.

A Itália não possui uma lei que proíba expressamente o uso da burca em escolas ou locais públicos. Uma legislação de 1975, porém, pune o uso "sem justificativa" de capacetes ou roupas que dificultem a identificação de uma pessoa.

Em 2008, o principal tribunal administrativo italiano afirmou que véus integrais podem ser usados por motivos religiosos ou culturais, desde que o rosto seja mostrado quando houver necessidade de verificação de identidade.

O país já adota um limite de 30% de alunos estrangeiros por turma e por centro de ensino desde 2010. A regra pode ser flexibilizada em casos de estudantes com domínio adequado do idioma italiano, como os nascidos na Itália, ou reduzida quando houver dificuldades linguísticas.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (ISTAT), os alunos estrangeiros representam 12% dos estudantes matriculados nas escolas italianas. Meloni não detalhou quais mudanças serão propostas no limite atual.

Acompanhe tudo sobre:ItáliaEscolas

Mais de Mundo

Extrema direita avança em eleições na Alemanha

Irã ameaça responder a possíveis ataques dos EUA com ofensivas contra bases americanas na região

Pentágono calcula em US$ 43,6 bilhões custo da guerra no Irã até setembro

Por que o Brasil sempre abre a Assembleia Geral da ONU? Entenda a tradição

Mais na Exame

Brasil

Análise: crise no STF turbina discurso da direita, mas não deve definir eleições ao Senado

Pop

Ed Sheeran se manifesta sobre Gaza após crise envolvendo saída de Macklemore de sua turnê

Mundo

Extrema direita avança em eleições na Alemanha

Ciência

Ácido domoico deixa leões-marinhos desorientados — e pode afetar humanos