Erdogan abre rodada de negociações Rússia-Ucrânia e pede 'resultados'

Nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia começou em Istambul;

entre Rússia e Ucrânia começou em Istambul; O presidente turco Erdogan pediu "resultados concretos" e um cessar-fogo;

pediu "resultados concretos" e um cessar-fogo; A Rússia aceitaria ter a Ucrânia na União Europeia, segundo o FT;

aceitaria ter a Ucrânia na União Europeia, segundo o FT; Mas questões territoriais seguem sendo o ponto mais sensível;

seguem sendo o ponto mais sensível; Em outra fala, Zelensky disse que ucranianos pagarão por "sanções fracas";

que ucranianos pagarão por "sanções fracas"; Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia aconselhou colegas a "não comer ou beber" durante as negociações após o caso-Abramovich.

aconselhou colegas a "não comer ou beber" durante as negociações após o caso-Abramovich. A Rússia negou nesta terça-feira qualquer tentativa de envenenamento.

Erdogan pede cessar-fogo imediato

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan abriu nesta terça-feira, 29, a nova rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, que começou nesta madrugada (horário de Brasília) em Istambul, na Turquia.

Erdogan disse que ambos os lados tem "preocupações legítimas", mas que as delegações devem chegar a "resultados concretos" e buscar um cessar-fogo imediato. "Está na mão dos dois lados acabar com esta tragédia", disse.

Em negociações anteriores, foi acordado somente uma pausa momentânea dos ataques em alguns lugares para abertura de corredores humanitários e retirada de civis, mas não um cessar-fogo efetivo sobre toda a guerra.

A guerra chega nesta terça-feira a 34 dias quase ininterruptos, após os primeiros ataques em 24 de fevereiro.

“Acreditamos que não haverá perdedores em uma paz justa. Prolongar o conflito não é do interesse de ninguém”, disse Erdogan ao cumprimentar as autoridades presentes - que estavam sentadas de lados opostos em uma longa mesa, conforme reportou a rede de televisão Al Jazeera.

Membro da Otan, mas também próxima da Rússia, a Turquia vem agindo como intermediadora na crise e já foi palco de outra rodada de negociações neste mês, por ser vista como um território relativamente neutro.

O conselheiro do presidente ucraniano Zelensky, Mykhailo Podolak, publicou em seu perfil no Twitter na madrugada desta terça-feira uma imagem dos líderes de negociação de Rússia e Ucrânia em Istambul.

Ele afirmou que, além das negociações de temas principais, delegações "estão trabalhando em paralelo" em outros assuntos para um acordo. Nas semanas anteriores, os dois lados também vinham conversando por videoconferência.

Rússia aceitaria Ucrânia na UE, diz FT

A Rússia estaria disposta a aceitar a entrada da Ucrânia na União Europeia caso o país permanecesse militarmente não-alinhado ao ocidente e fora da aliança militar Otan, segundo reportou o jornal britânico Financial Times.

O FT aponta que um rascunho de proposta de cessar-fogo, segundo quatro fontes com conhecimento do assunto, não incluem as três demandas iniciais da Rússia - as chamadas "desnazificação", "desmilitarização" e proteção legal da "língua russa" na Ucrânia.

Em falas nos últimos dias, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o país estaria disposto a discutir uma neutralidade na Otan, mas um dos pontos mais sensíveis segue sendo a questão territorial.

Ontem, um conselheiro de Zelensky afirmou que a Ucrânia não vai "entregar território". O status da Crimeia, então território ucraniano anexado pela Rússia em 2014 após referendo com a população local, e das regiões separatistas em Donbas (Lugansk e Donetsk) seguem indefinidos.

Segundo o FT, o ponto territorial ficaria, pela proposta atual, para uma conversa futura entre Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin. Na segunda-feira, o Kremlin negou a possibilidade de uma conversa neste momento entre os dois presidentes - que não se falam oficialmente desde o início da guerra -, afirmando que seria "contraproducente".

Apesar das discussões, um acordo concreto não é esperado para as negociações de hoje, com muitas discordâncias ainda sob a mesa.

Ministro recomenda que delegações "não comam"

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse a colegas nas negociações de paz que não "comam ou bebam" por risco de envenenamento.

As declarações, dadas em uma entrevista ao canal Ukrayina 24, vieram após notícias de que o bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, e dois negociadores ucranianos tiveram sinais de possível envenenamento depois de uma negociação de paz em Kiev no começo de março. A informação sobre a suspeita de envenenamento foi divulgada na segunda-feira, 28 (leia aqui).

Abramovich, por sua vez, também está hoje no palácio onde acontecem as negociações desta terça-feira, segundo reportou o jornal britânico The Guardian.

Rússia nega envenenamento

O Kremlin também negou nesta terça-feira que esteja envolvido em qualquer tentativa de envenenamento. "Isso faz parte do pânico da informação, parte da sabotagem da informação, da guerra da informação. Esses relatos simplesmente não são verdadeiros... é preciso filtrar fortemente o fluxo de informações", disse o porta-voz russo Dmitry Peskov.

As dúvidas seguem sobre o caso. Como mais de um mês já transcorreu, não é possível confirmar com precisão a causa dos sintomas anteriores dos três envolvidos - pele descascando, olhos com lacrimação constante e dolorosa -, que já se encontram sem riscos.

Um oficial de inteligência dos EUA também sugeriu na segunda-feira que os sintomas podem ter sido decorrência de questões "ambientais" no ar, e não envenenamento, segundo reportou a agência Reuters.

Zelensky pede armas e sanções

Zelensky também disse em discurso separado nesta terça-feira, antes do início das novas negociações, que países aliados à Ucrânia devem impor sanções "substanciais e efetivas" contra a Rússia e envio de armas. O presidente ucraniano falou ao Parlamento da Dinamarca.

“Os ucranianos não devem morrer só porque alguém não consegue encontrar coragem suficiente para entregar as armas necessárias à Ucrânia”, disse. “O medo sempre faz de você um cúmplice.”

A Ucrânia também vem defendendo uma zona de exclusão aérea sob seu território, de modo que aviões russos não poderiam mais circular sob risco de choques com a Otan. As potências ocidentais, por ora, rejeitam a proposta, que afirmam que causaria uma Terceira Guerra Mundial e um embate direto entre Otan e Rússia.

Bombardeio em Mykolaiv

No campo de batalho, um bombardeio nesta madrugada atingiu a sede do governo em Mykolaiv, cidade ao sul da Ucrânia. O ataque deixou ao menos dois mortos, segundo a AFP, cuja reportagem viu os corpos sendo retirados dos escombros.

O prefeito Vitaly Kim disse em seu perfil no Facebook que as equipes procuravam ainda "oito civis e três soldados".

Enquanto isso, três novos corredores humanitários foram abertos hoje. Na segunda-feira, não houve corredores por temor de ataque russo contra os refugiados, segundo o governo ucraniano.

Ambos os lados têm acusado um ao outro de boicotar as tentativas de evacuação de civis. Um dos casos mais críticos é Mariupol, onde mais de 5 mil pessoas morreram, segundo o governo ucraniano, e onde mais de 100 mil pessoas ainda estão cercadas, com falta de água, comida e eletricidade.

Objetivo é "libertar Donbas", diz ministro russo

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse em pronunciamento nesta terça-feira que a primeira fase do que chama de "operação" na Ucrânia está completa, e frisou que o principal objetivo é, segundo ele, "libertar Donbas".

O discurso confirma a mudança de prioridade da Rússia na guerra: sem avanços na capital Kiev, a tendência é que as ofensivas se concentrem em manter o leste e sudeste do país. Ao mesmo tempo, forças ucranianas têm conseguido retomar áreas da região metropolitana de Kiev dominadas pelos russos no início da guerra, como Irpin.

Segundo a agência russa Interfax, o ministro também disse que a Otan sofreria consequências se enviar à Ucrânia aviões e sistemas defensivos aéreos. Afirmou ainda que houve danos significativos à capacidade militar ucraniana neste um mês de guerra.

(com AFP)

*Esta página será atualizada com novos desdobramentos sobre a guerra na Ucrânia nesta terça-feira, 29 de março. Última atualização às 8h37.

