Ucrânia e Rússia devem adiar reunião para amanhã; veja últimas notícias

Novas negociações

Uma nova rodada diplomática presencial entre Rússia e Ucrânia acontece nesta semana na Turquia, que tem agido como intermediária na crise. A guerra chega nesta segunda-feira, 28, a 33 dias.

Havia a expectativa de que as negociações começassem ainda hoje, segundo o governo turco. Mas a Rússia afirmou nesta manhã que seus negociadores só devem chegar fisicamente à Turquia na terça-feira, 29.

As duas partes têm conversado virtualmente na última semana, mas o encontro presencial será decisivo para entender se alguns termos podem avançar.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem dado entrevistas nos últimos dias a veículos de imprensa independentes russos, afirmando que está disposto a conversar sobre o status das regiões separatistas em Donbas e da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, um dos pontos mais sensíveis.

Zelensky negou a possibilidade de desmilitarização do país, mas a Ucrânia se mostrou disposta a aceitar neutralidade em relação à Otan, aliança militar das potências ocidentais.

A possibilidade de entrada da Ucrânia na aliança, segundo o argumento oficial de Moscou, foi um dos motivos para a guerra. Zelensky afirmou, no entanto, que uma decisão sobre a Otan teria de passar por referendo entre a população ucraniana.

Zelensky também vem pedindo uma conversa presencial com o presidente russo, Vladimir Putin. O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que essa possibilidade ainda está distante.

Fala de Biden é "alarmante"

A declaração do presidente dos EUA, Joe Biden, de que Putin "não pode seguir no poder" segue repercutindo.

A frase foi dita em visita de Biden à Polônia no sábado, 26, mas vista como uma gafe do mandatário americano.

Biden disse depois estar se referindo à guerra, e não a uma troca de comando na Rússia. Perguntado se O líder do Partido Trabalhista (de oposição) no Reino Unido, Keir Starmer, disse que a fala "não ajuda" nas negociações.

Já o Kremlin disse nesta segunda-feira que "esta é uma declaração que é certamente alarmante", disse o porta-voz Dmitry Peskov a repórteres, segundo reportou a Reuters.

Putin está no poder desde 2000 e o resultado de um referendo em 2020 o permite continuar até 2036.

Recuo em Kiev?

Autoridades ucranianas afirmaram nesta segunda-feira, em atualização operacional em suas redes sociais, que as tropas russas estão recuadas em Kiev em meio a perdas recentes na região metropolitana da cidade.

Os indícios se tornam cada vez maiores de que a capital está mais longe de ser tomada pelas forças russas e pode deixar de ser a prioridade, embora novos bombardeios devam seguir ocorrendo.

Em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia (ao leste) e que foi amplamente danificada na guerra, o governador Oleg Sinegubov afirmou em seu Telegram que as forças ucranianas têm promovido contra-ataques e recuperaram parte das vilas.

Mariupol sem evacuação

A cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, segue sendo uma das principais preocupações após semanas de intenso bombardeio. A cidade está à beira de uma catástrofe humanitária e precisa ser completamente evacuada, segundo o prefeito Vadym Boichenko.

As autoridades afirmam que cerca de 160 mil civis estão presos na cidade - sem acesso à eletricidade. Relatos de falta de comida e água têm sido constantes.

O governo da Ucrânia também não tem planos de abrir corredores humanitários nesta segunda-feira, nem em Mariupol, nem em outras cidades atacadas. A vice-premiê Iryna Vereshchuk afirmou que há indícios de que possam haver possíveis "provocações" russas nas rotas.

O prefeito de Mariupol disse que há 26 ônibus esperando para evacuar civis, mas que a Rússia não garantiu condições de segurança.

Ambos os lados culpam o outro pelo fracasso de algumas tentativas de evacuação anteriores, sobretudo em Mariupol, onde a remoção de civis tem sido lenta. A saída precisa ser feita de ônibus ou carro e passando por territórios russos ao redor.

Com maioria de falantes de russo, Mariupol é estratégica por ligar as áreas russas no leste e a Crimeia anexada no sul.

Perdas da economia ucraniana

A guerra custou até agora US$ 564,9 bilhões à economia da Ucrânia, segundo afirmou a ministra da Economia, Yulia Svyrydenko, em seu perfil no Facebook.

Os números são referentes a infraestrutura danificada, crescimento econômico perdido e outros fatores.

Além dos impactos diretos nos países envolvidos, a guerra tem repercussões globais na economia, com aumento do preço dos combustíveis e grãos e maiores pressões inflacionárias - incluindo no Brasil.

Segundo relatório anterior da consultoria McKinsey, a depender da duração do conflito, Estados Unidos e Europa poderiam viver recessão neste ano.

*Esta página será atualizada com novos desdobramentos sobre a guerra na Ucrânia nesta segunda-feira, 28 de março. Última atualização às 9h03.

