Guerra na Ucrânia: ataque de míssil russo mata civis em Kharkiv

Ataque atingiu prédio residencial enquanto Rússia intensificava ofensiva com drones e mísseis em várias regiões da Ucrânia.

Firefighters extinguish a blaze and clear rubble at a five-story residential building in Kharkiv on March 7, 2026, after it was partially destroyed by a Russian strike amid the Russian invasion of Ukraine. Ukraine issued a nationwide air alert early on March 7, as Russian strikes wounded 10 people in the Kharkiv region, authorities said. Kharkiv regional military chief Oleg Synegubov said at least three people were treated in hospital, including an 11-year-old boy, after a strike on a residential building. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP via Getty Images) (Getty Images)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 7 de março de 2026 às 10h22.

Pelo menos sete pessoas, incluindo crianças, morreram e várias ficaram feridas após um ataque aéreo russo atingir um prédio residencial em Kharkiv, no leste da Ucrânia, segundo o presidente do país, Volodymyr Zelensky. O bombardeio ocorreu na manhã deste sábado,7, e faz parte de uma nova onda de ataques russos durante a guerra na Ucrânia.

De acordo com o governador regional, Oleg Synegubov, o míssil atingiu um edifício residencial de cinco andares, causando destruição significativa. Equipes de resgate foram mobilizadas e seguem removendo escombros em busca de possíveis sobreviventes.

Entre as vítimas identificadas estão uma mulher de 65 anos, um homem de 40 anos e uma menina de 13 anos. Posteriormente, os corpos de outras quatro pessoas foram encontrados, incluindo um menino de nove anos.

Ataques provocam alertas aéreos em várias regiões

Durante a noite anterior ao ataque, sirenes de alerta aéreo foram acionadas em diversas regiões da Ucrânia, incluindo Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, após novos bombardeios russos.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o uso de drones para atingir alvos em território ucraniano. Segundo a agência Interfax, as forças russas afirmaram ter atacado instalações militares, aeródromos e infraestruturas de energia.

Em Kharkiv, autoridades locais informaram que pelo menos sete edifícios residenciais foram danificados, além de redes de energia elétrica e um prédio administrativo.

Zelensky cita uso de mísseis e centenas de drones

Segundo Zelensky, a Rússia lançou 29 mísseis e 480 drones durante a ofensiva noturna. Os ataques teriam como alvo principalmente infraestruturas energéticas e ferroviárias em diferentes regiões, incluindo Kyiv, Khmelnytskyi e Chernivtsi, além da rede ferroviária na região de Zhytomyr.

O presidente ucraniano afirmou que equipes de emergência continuam trabalhando no local atingido em Kharkiv.

Polônia mobiliza caças para proteger espaço aéreo após ataque na Ucrânia

Diante da intensificação dos ataques na Ucrânia, a força aérea da Polônia informou que mobilizou aviões militares para proteger o espaço aéreo nas regiões próximas à fronteira com a Ucrânia. A medida é adotada regularmente quando há ofensivas russas de grande escala.

