Rússia ataca Ucrânia com 1.700 drones em sete dias em meio a negociações

A Ucrânia voltou a ser alvo de uma ofensiva intensa da Rússia nos últimos dias, com o lançamento de mais de 1.700 drones de ataque, quase 1.400 bombas aéreas guiadas e 69 mísseis sobre seu território. O balanço foi divulgado neste domingo, 25, pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em publicação no Telegram.

De acordo com o líder ucraniano, os ataques tiveram como alvos principais instalações de energia, infraestrutura crítica e áreas residenciais.

“Cada ataque massivo da Rússia pode ser devastador. Por isso, precisamos de mísseis para os sistemas de defesa aérea todos os dias, e seguimos trabalhando com os Estados Unidos e a Europa para reforçar a proteção do espaço aéreo”, escreveu Zelensky.

Negociações de paz seguem

Apesar da escalada militar, fontes diplomáticas indicam que negociações indiretas por um possível acordo de cessar-fogo seguem em curso, com a mediação de países neutros.

Embora nenhum dos lados tenha confirmado oficialmente os termos, autoridades ocidentais têm sinalizado que há espaço para diálogo, desde que haja garantias territoriais mínimas para a Ucrânia e redução dos ataques a civis.

Zelensky participou neste domingo de uma reunião em Vilnius, capital da Lituânia, com os presidentes lituano, Gitanas Nauseda, e polonês, Karol Nawrocki, dentro do chamado Triângulo de Lublin, uma aliança regional pró-Kiev. O encontro também reforçou a urgência por medidas de proteção à infraestrutura ucraniana.

“Todos devem estar cientes da ameaça representada pela Rússia, e nossos povos são os que melhor entendem isso. Obrigado a todos que nos ajudam a nos manter firmes”, afirmou o presidente ucraniano.

Defesa aérea interceptou 87 drones

Em comunicado separado, a Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou na noite de sábado dois mísseis balísticos Iskander-M, além de mísseis antiaéreos guiados S-300, a partir da região russa de Bryansk.

Segundo o relatório, foram lançados 102 drones de ataque, sendo cerca de 70 do tipo Shahed, além de modelos Gerbera e outros, vindos de diferentes pontos da Rússia e de territórios ucranianos ocupados, como Donetsk.

A defesa antiaérea ucraniana informou ter derrubado ou neutralizado 87 drones nas regiões norte, sul, centro e leste do país até as 8h30 deste domingo. Pelo menos 15 drones conseguiram atingir 10 localidades.

O balanço indicou ainda que fragmentos de drones caíram em áreas habitadas e que o ataque seguia em andamento até a última atualização, com diversos drones ainda ativos no espaço aéreo ucraniano.

(Com informações da Agência EFE)