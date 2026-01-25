Zelenski diz que acordo de paz está mais próximo após negociações com Rússia e EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, no último sábado, 24, que as negociações entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, realizadas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foram “construtivas” e abriram espaço para a continuidade do diálogo. Uma nova rodada de conversas está marcada para o dia 1º de fevereiro, segundo autoridades envolvidas no processo.

Os encontros ocorreram na sexta-feira, 23, e no sábado, 24, e representam a primeira reunião direta trilateral desde o início dos esforços diplomáticos liderados por Washington para buscar uma solução negociada para a guerra iniciada em 2022.

Em publicação no Telegram, Zelenski afirmou que houve discussões sobre “parâmetros possíveis para encerrar a guerra” e que as delegações concordaram em relatar os avanços às respectivas capitais antes de alinhar os próximos passos com seus líderes políticos.

Um dos pontos sensíveis das negociações foi a Usina Nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, atualmente sob ocupação russa. Ainda não houve consenso sobre o modelo de supervisão e controle da instalação, embora tenha sido discutido o compartilhamento “equitativo” da energia gerada.

Zelenski destacou que há uma “compreensão comum da necessidade de monitoramento e controle dos Estados Unidos” para garantir segurança e efetividade no processo de encerramento do conflito.

Envolvimento direto de enviados dos EUA

Participaram das reuniões os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, além de autoridades ucranianas como o negociador-chefe Rustem Umerov e Kyrylo Budanov, chefe de gabinete de Zelenski. A Rússia foi representada por membros da inteligência militar e das Forças Armadas.

Após encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Zelenski afirmou que um acordo de paz está próximo, mas ressaltou que questões territoriais seguem sem solução.

Segundo um representante americano ouvido pela AP, novas rodadas de negociação ainda serão necessárias antes de um eventual encontro direto entre Zelenski e o presidente russo, Vladimir Putin.

“Para nós, garantias de segurança são, antes de tudo, garantias oferecidas pelos Estados Unidos. O documento está 100% pronto, e estamos aguardando que nossos parceiros confirmem quando e onde ocorrerá a assinatura”, disse Zelenski durante entrevista coletiva em Vilnius, capital da Lituânia.

Segundo o presidente ucraniano, após a assinatura, o acordo será encaminhado para ratificação no Congresso dos Estados Unidos e no Parlamento da Ucrânia, etapa necessária para que as garantias de segurança entrem em vigor.