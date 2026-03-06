Mundo

ONU declara crise no Oriente Médio como 'grande emergência humanitária'

Classificação do ACNUR mobiliza recursos internacionais diante do aumento do risco humanitário no Oriente Médio

ACNUR: agência da ONU declara escalada da crise no Oriente Médio como grande emergência humanitária. (Leandro Fonseca /Exame)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 6 de março de 2026 às 09h10.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) declarou nesta sexta-feira, 6, que a escalada do conflito no Oriente Médio passou a ser tratada como uma “grande emergência humanitária”, diante do risco de agravamento da crise de deslocados na região.

Segundo a agência da Organização das Nações Unidas (ONU), a classificação indica a necessidade de mobilização imediata de recursos e coordenação internacional para atender populações afetadas pelos combates.

“O ACNUR declarou a escalada da crise no Oriente Médio como uma grande emergência humanitária que exige uma resposta imediata em toda a região”, afirmou Ayaki Ito, diretor de emergências da agência e coordenador inter-regional para refugiados, durante entrevista a jornalistas em Genebra.

*Com a AFP

