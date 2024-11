Festival de compras Double 11 começa mais cedo e impulsiona vendas na China

O festival de compras do Dia dos Solteiros, conhecido como Double 11, começou mais cedo neste ano na China. Plataformas como Taobao, da Alibaba, e JD.com anteciparam suas promoções para outubro, antes da tradicional data de 11 de novembro. Para estimular as vendas e aproveitar subsídios do governo para troca de produtos, as plataformas de e-commerce intensificaram as ações de marketing e a distribuição de vouchers para os consumidores.

Como surgiu o Double 11?

O Double 11 surgiu na China como uma celebração para solteiros, representados pelos quatro números "um" (11.11). A versão mais aceita de sua origem remonta a 1993, quando estudantes da Universidade de Nanquim realizaram o evento como uma resposta ao Dia dos Namorados. Desde então, a data foi adotada como uma celebração anual e, em 2009, transformada em uma oportunidade estratégica pelo Alibaba. A empresa incentivou os consumidores a celebrarem sua independência com presentes para si mesmos, promovendo campanhas massivas com descontos exclusivos.

O sucesso consolidou o evento como um marco anual para o comércio digital na China. Em 2020, o Dia dos Solteiros movimentou mais de US$ 74 bilhões em vendas para a Alibaba, superando o faturamento combinado da Black Friday e da Cyber Monday, nos Estados Unidos.

Inovações e expansão do Double 11

O Double 11 continua a evoluir, com cada vez mais empresas e consumidores engajados. Nos últimos anos, o Alibaba transformou o evento em uma maratona de vendas que começa semanas antes do dia 11 de novembro. Em 2023, as promoções incluíram pré-vendas e ações promocionais em outubro, o que contribuiu para um aumento ainda maior no volume de vendas. Além disso, as plataformas de e-commerce utilizam o 11.11 para testar inovações logísticas, tecnologias de inteligência artificial e novas abordagens de atendimento ao cliente.

Impacto global e presença do 11.11 no Brasil

A dimensão do festival também atrai consumidores internacionais. Hoje, a Alibaba e outras plataformas chinesas facilitam o acesso para compradores em todo o mundo, incluindo o Brasil. Aqui, campanhas e promoções do 11.11 estão ganhando força, com plataformas como Shopee e AliExpress aderindo ao evento e oferecendo descontos expressivos e campanhas de marketing próprias.

Analistas apontam que o 11.11 desempenha um papel fundamental na economia digital chinesa e impulsiona o consumo no país. Em 2024, embora as expectativas sejam mais moderadas devido ao cenário econômico global, o evento permanece um ponto alto para o setor de e-commerce e para a economia chinesa.