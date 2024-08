Mensagem para o Dia dos Solteiros: 30 frases para comemorar a 'liberdade'

Os namorados têm uma data especial para celebrar o amor no calendário brasileiro. Mas, como ficam aqueles que não estão em um relacionamento? Como contraponto, as pessoas chamadas "livres" podem curtir o Dia dos Solteiros, nesta quinta-feira, 15.

A ocasião busca valorizar aqueles que ainda não encontraram o "par ideal" ou simplesmente se sentem felizes sem estar em um namoro.

Entenda a origem

Acredita-se que a celebração surgiu na China onde ocorre meses depois do Brasil, em 11 de novembro, conhecido como Guanggun Jie. A escolha dessa data se baseia no número 1, que simboliza os solteiros, por isso 11/11 (duplo onze). Por causa disso, a celebração passou a representar também uma grande oportunidade comercial no país asiático.

A data oficial surgiu de uma brincadeira na Universidade de Nanquim, em 1993, em que os solteiros se presenteavam e organizavam reuniões e festas para celebrar o dia.

O Duplo 11 chinês se popularizou no e-commerce por causa da empresa de varejo Alibaba, em 2009. Na época, a companhia passou a oferecer descontos e foi seguida por sites de compras.

De acordo com o site norte-americano Los Angeles Times, 10 anos depois da Alibaba oferecer descontos aos consumidores, o Dia do Solteiro trouxe aos gigantes do e-commerce, em 2019, US$ 60 bilhões em venda (cerca de R$ 329 bilhões na cotação de 2024).

Veja 30 frases para comemorar o Dia dos Solteiros