Autoridade chinesa aprova criação da Beijing BNP Paribas Tian Xing Insurance

A Autoridade Supervisora do Setor Financeiro Nacional da China deu o aval para a criação da nova empresa de seguros, a BNP Paribas Tian Xing Insurance Company. Com isso, o Grupo de Seguros BNP Paribas, a Sichuan Yinmi Technology e a Volkswagen Financial (China) Overseas iniciaram os preparativos para o lançamento da BNP Paribas Tian Xing Property Insurance.

Acordo e participação dos acionistas

Entre os acionistas da nova seguradora, destaca-se a Sichuan Yinmi Technology, que possui como um de seus acionistas a Beijing Xiaomi Software Technology. O CEO da Xiaomi, Lei Jun, é um dos principais acionistas da Beijing Xiaomi Electronic Software Technology, com uma participação de 90% na empresa.

Outro investidor de destaque é o Grupo de Seguros BNP Paribas, parte do Grupo BNP Paribas, que tem acelerado sua atuação no mercado chinês. Em julho de 2024, foi criada a BNP Paribas Securities (China), uma subsidiária de capital social de RMB 1,1 bilhão, totalmente controlada pelo BNP Paribas SA.

Expansão do BNP Paribas na China

A expansão do grupo francês na China já conta com outros marcos importantes. Em junho de 2023, o BNP Paribas inaugurou a BNP Paribas ABC Wealth Management em Xangai, consolidando-se como a quinta empresa de gestão de riqueza conjunta da China. A nova seguradora deve fortalecer ainda mais a posição do BNP Paribas no país, ampliando seu portfólio de serviços financeiros na região.