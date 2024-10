Israel faz ataque aéreo na capital do Irã; explosões são reportadas também na Síria

As Forças de Defesa de Israel (FDI) conduziram ataques contra o Irã nesta sexta-feira, 25, segundo comunicado divulgado.

"Em resposta a meses de ataques contínuos do regime no Irã contra o Estado de Israel, neste momento, as Forças de Defesa de Israel estão realizando ataques precisos contra alvos militares no Irã", informou o porta-voz da FDI no X, antigo Twitter.

De acordo com o comunicado, o regime no Irã e seus aliados na região "têm atacado Israel incansavelmente desde 7 de outubro—em sete frentes—incluindo ataques diretos a partir do território iraniano".

"Como qualquer outro país soberano no mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder. Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas. Faremos o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel", diz o comunicado.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN

— Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024