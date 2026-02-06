Dow Jones supera os 50 mil pontos pela 1ª vez com rali de chips e foco em IA

As principais bolsas de Nova York encerraram a sexta-feira, 6, em forte alta, com o índice Dow Jones ultrapassando pela primeira vez o patamar dos 50 mil pontos.

O movimento foi impulsionado principalmente pelo salto das ações de empresas ligadas a semicondutores, em meio à renovada aposta dos investidores nos gastos bilionários com infraestrutura de inteligência artificial.

O S&P 500 avançou 1,97%, enquanto o Nasdaq subiu 2,18%. Já o Dow Jones teve ganho de 2,47%, fechando aos 50.115,67 pontos, no maior nível de sua história.

Entre os destaques do pregão, a Nvidia disparou com a expectativa de que fabricantes de chips se beneficiem do aumento dos investimentos em data centers voltados à inteligência artificial (IA). As ações da companhia subiram 7,8%.

A Advanced Micro Devices avançou 8,3%, e a Broadcom teve alta de 7,1%. Com isso, o índice de semicondutores PHLX saltou 5,7%.

Na contramão, Amazon cai forte

Na contramão, a Amazon registrou forte queda após anunciar que pretende elevar em mais de 50% seus investimentos de capital neste ano, reforçando a corrida global por liderança em inteligência artificial.

As ações da gigante do comércio eletrônico e computação em nuvem recuaram 5,6%, após sinalização semelhante feita pela Alphabet no início da semana.

Fora do setor de tecnologia pesada, a Roblox chamou a atenção ao disparar depois de divulgar uma projeção de reservas anuais acima do esperado pelo mercado. Já a Molina Healthcare sofreu um tombo expressivo após apresentar uma previsão de lucro para 2026 considerada fraca pelos investidores.

Bolsas de NY avançam após três sessões consecutivas de queda

O avanço dos principais índices também representou uma recuperação após três sessões consecutivas de perdas no S&P 500 e no Nasdaq, período marcado por preocupações com avaliações elevadas e pela possibilidade de a IA intensificar a concorrência e pressionar margens de empresas de software.

Para Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird, apesar da volatilidade recente, os fundamentos do setor seguem sólidos.

Segundo ele à Reuters, há sinais claros de demanda real por soluções de inteligência artificial, além da necessidade de investimentos significativos para viabilizar esse crescimento, o que tende a atrair compradores sempre que ocorrem correções mais intensas nos preços das ações.

As empresas de software e serviços de dados também se recuperaram das quedas recentes. CrowdStrike e Palantir avançaram mais de 4%, enquanto o índice de software e serviços do S&P 500 subiu 2,4%, encerrando uma sequência de sete pregões negativos. Ainda assim, o setor acumulou na semana sua pior performance desde março de 2020.

Nasdaq e S&P 500 acumulam queda na semana

Na comparação semanal, o Dow Jones teve desempenho superior ao do S&P 500 e do Nasdaq, refletindo uma rotação de investimentos em direção a empresas fora do núcleo de tecnologia que liderou os ganhos nos últimos anos. O movimento também beneficiou ações de menor capitalização, com avanço do Russell 2000.

Dos 11 setores do S&P 500, nove fecharam em alta, liderados por tecnologia da informação, que subiu 4,1%, seguido pelo setor industrial, com ganho de 2,84%. O setor de energia também atingiu um novo recorde histórico, assim como os segmentos industrial e de bens de consumo essenciais.

No acumulado da semana, o Dow Jones avançou 2,5%, enquanto o S&P 500 recuou 0,1% e o Nasdaq caiu 1,9%.

* Com informações da Reuters