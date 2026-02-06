UE propõe nova rodada de sanções contra a Rússia

A União Europeia propôs nesta sexta-feira, 7, uma nova rodada de sanções contra a Rússia, ampliando o alcance das medidas para bancos, operadores de criptomoedas, metais e o petróleo bruto.

A iniciativa foi anunciada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e foi desenhada para coincidir com 24 de fevereiro, data que marca quatro anos da invasão russa da Ucrânia.

As novas sanções surgem em um momento em que os Estados Unidos atuam como mediadores em negociações diretas entre Rússia e Ucrânia para tentar interromper os combates.

Pressão sobre petróleo e receitas energéticas

Segundo von der Leyen, a proibição de serviços marítimos, como seguros e acesso a portos, para exportações de petróleo bruto russo é uma tentativa de asfixiar as principais fontes de receita energética de Moscou.

A presidente da Comissão afirmou que a medida será buscada em coordenação com “parceiros afins”, após uma decisão do G7.

Bruxelas também pretende reforçar os controles sobre a chamada “frota fantasma” de petroleiros usada pela Rússia para driblar restrições, além de ampliar a vigilância sobre navios que transportam gás natural liquefeito.

Bancos, criptomoedas e metais na mira

O pacote em estudo inclui a inclusão de outros 20 bancos russos na lista negativa do bloco. A UE também avalia medidas contra operadores de criptomoedas, com o objetivo de fechar vias de evasão às sanções.

Além disso, exportações russas de metais, produtos químicos e materiais críticos, avaliadas em cerca de US$ 670 milhões por ano, devem ser acrescentadas à lista de produtos proibidos.

Funcionários disseram à AFP que a UE estuda interromper a venda de determinadas máquinas ao Quirguistão para evitar que cheguem à Rússia, em um movimento inédito do bloco.

Próximos passos e aprovação

Será a primeira vez que a União Europeia utiliza um mecanismo para interromper categorias inteiras de exportações a um país específico.

Para entrar em vigor, as sanções precisam ser aprovadas pelos 27 Estados-membros do bloco. A proposta será debatida na segunda-feira, em Bruxelas.

