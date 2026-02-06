Pop

Você lembra? 'Anjo' já teve direito de sair do BBB

Em edições antigas, a Prova do Anjo oferecia ao vencedor a chance de deixar o confinamento temporariamente para um passeio

BBB 26: Prova do Anjo já permitiu deixar a casa do BBB (TV Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23h22.

Big Brother Brasil
Nos primeiros anos do Big Brother Brasil, a Prova do Anjo tinha um peso muito maior do que a imunidade. O vencedor também podia receber um prêmio inusitado: a chance de deixar o confinamento por instantes e voltar depois ao jogo.

A dinâmica, que hoje soa impensável com tantas informações externas que o brother pode receber, fazia parte de uma fase mais "analógica" do reality, ainda quando Pedro Bial era o apresentador oficial.

Nas últimas edições, os brothers só podem sair do reality por razões médicas, como foi o caso de Henri Castelli, ou para alguma prova, como foi a Prova do Líder do BBB 24, em que os participantes "voaram" para realizar a dinâmica.

Brothers que foram passear durante o jogo

No BBB 7, a participante Flávia venceu a Prova do Anjo e pode ver os desfiles das escolas de samba na Sapucaí. Já no BBB 12, Yuri e Monique ganharam um passeio para uma fábrica de carros o transporte foi feito por um jatinho.

Também no BBB 12, a sister Jakeline ganhou um pulo de bungee jump durante o confinamento. E, por fim, também no BBB 12, Fael e Noemí ganharam um passeio de helicóptero pelo Rio de Janeiro.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

