Você lembra? 'Anjo' já teve direito de sair do BBB

Nos primeiros anos do Big Brother Brasil, a Prova do Anjo tinha um peso muito maior do que a imunidade. O vencedor também podia receber um prêmio inusitado: a chance de deixar o confinamento por instantes e voltar depois ao jogo.

A dinâmica, que hoje soa impensável com tantas informações externas que o brother pode receber, fazia parte de uma fase mais "analógica" do reality, ainda quando Pedro Bial era o apresentador oficial.

Nas últimas edições, os brothers só podem sair do reality por razões médicas, como foi o caso de Henri Castelli, ou para alguma prova, como foi a Prova do Líder do BBB 24, em que os participantes "voaram" para realizar a dinâmica.

Brothers que foram passear durante o jogo

No BBB 7, a participante Flávia venceu a Prova do Anjo e pode ver os desfiles das escolas de samba na Sapucaí. Já no BBB 12, Yuri e Monique ganharam um passeio para uma fábrica de carros — o transporte foi feito por um jatinho.

Também no BBB 12, a sister Jakeline ganhou um pulo de bungee jump durante o confinamento. E, por fim, também no BBB 12, Fael e Noemí ganharam um passeio de helicóptero pelo Rio de Janeiro.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.