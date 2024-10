Ao menos dois militares iranianos foram mortos em ataque israelense

Teerã, 26 out (EFE) - Ao menos dois militares iranianos morreram neste sábado no ataque de Israel esta madrugada contra alvos militares em três províncias do país em retaliação a um bombardeio do Irã, informou o Exército do país persa.

“O exército da República Islâmica do Irã sacrificou ontem à noite dois dos seus soldados enquanto enfrentava projéteis lançados pelo regime criminoso sionista, a fim de defender a segurança do Irã e evitar danos à nação e aos interesses do Irã”, informaram as Forças Armadas em comunicado divulgado pela agência de notícias "Tasnim".

O Exército não ofereceu mais informações sobre as mortes e indicou que divulgaria mais detalhes posteriormente.

Danos limitados

Até agora, as autoridades civis e militares iranianas tinham informado “danos limitados” como resultado dos ataques israelenses da noite passada contra centros militares nas províncias de Teerã (norte), Khuzistão (sudoeste) e Ilam (sudeste).

“Embora o nosso sistema de defesa aérea tenha interceptado e rebatido com sucesso os ataques, algumas áreas sofreram danos limitados”, informou o Quartel-General da Defesa Aérea do Irã em um comunicado divulgado pela agência de notícias iraniana "Irna".

“As dimensões deste ataque estão sob investigação”, acrescentaram os militares.

A porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, também insistiu em “danos limitados” às ações de Tel Aviv, segundo a "Irna".

Fim dos ataques de Israel

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram hoje o fim de sua resposta contra o Irã após várias horas de “ataques precisos contra alvos militares” no país em retaliação, indicou, “pelos meses de contínuos ataques do regime iraniano contra o Estado de Israel".

A imprensa iraniana publicou vídeos mostrando fortes explosões no céu, o que indicavam ser “atividade de defesa contínua” no leste da capital.

Irã atacou Israel em 1º de outubro com cerca de 180 mísseis em resposta ao assassinato do líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hasan Nasrallah, em Beirute, e do líder da milícia palestina Hamas, Ismael Haniyeh, em Teerã, em julho, ambas as facções apoiado por Teerã.

Este foi o segundo ataque do Irã contra Israel, após ter atacado o território israelense pela primeira vez em abril, em outra série de bombardeios com mísseis e drones.