Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Julgamento de Luigi Mangione começa em 8 de junho em Nova York

Acusado de matar o CEO da UnitedHealthCare em 2024, Mangione pode pegar prisão perpétua; juiz definiu ordem dos processos em Manhattan

Luigi Mangione: ele pode ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Luigi Mangione: ele pode ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 16h34.

O julgamento de Luigi Mangione, jovem acusado de matar a tiros um executivo do setor de seguros de saúde em Nova York, começará em 8 de junho. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 6, por veículos americanos como ABC e NBC.

A decisão foi tomada pelo juiz Gregory Carro, que determinou que o julgamento por homicídio no tribunal de Manhattan ocorra antes de outro processo federal ligado ao caso.

Segundo o magistrado, o julgamento por homicídio deve ser concluído antes de 8 de setembro, quando está previsto o início de um segundo julgamento federal por atos de assédio relacionados ao assassinato do executivo.

Nos dois processos, Mangione, de 27 anos, pode ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Pena de morte descartada

As acusações chegaram a prever a possibilidade de pena de morte, solicitada pelo governo do presidente Donald Trump. Essa hipótese, no entanto, foi rejeitada no fim de janeiro pela juíza Margaret Garnett, afastando a aplicação da pena capital no caso.

Mangione é acusado de ter atirado à queima-roupa contra Brian Thompson, então CEO da UnitedHealthCare, em uma rua de Manhattan, em 4 de dezembro de 2024. Thompson tinha 50 anos.

Após o crime, o suspeito fugiu do local, mas foi preso cinco dias depois em um restaurante McDonald's na Pensilvânia, a cerca de 370 quilômetros de Nova York.

Desde então, o caso ganhou repercussão nacional e passou a simbolizar a insatisfação de parte da população americana com empresas de seguros de saúde.

Mangione, cuja família vive em Baltimore, no estado de Maryland, declarou-se inocente de todas as acusações. O réu também passou a reunir uma base de apoiadores, majoritariamente mulheres, que costumam comparecer às audiências do caso.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Justiça

Mais de Mundo

EUA acusa China de realizar testes nucleares secretos

EUA ampliam sanções ao petróleo iraniano após negociações em Omã

China conecta à rede a primeira turbina eólica offshore de 20 Megawatts do mundo

China implementa “tarifa zero” para consumo de residentes no Porto de Livre Comércio de Hainan

Mais na Exame

Mundo

EUA acusa China de realizar testes nucleares secretos

Mercados

Busca por risco leva dólar a R$ 5,20 e fortalece o real

Future of Money

Corretora envia 2 mil bitcoins por engano para usuários

Pop

Vai ter Sessão da Tarde hoje? Veja como será a programação