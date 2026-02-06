México diz que vai enviar ajuda humanitária a Cuba até terça-feira

O México vai enviar um carregamento de ajuda humanitária a Cuba até, no mais tardar, a próxima terça-feira. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 6, pela presidente Claudia Sheinbaum.

Segundo Sheinbaum, a ajuda deve ser enviada ainda neste fim de semana ou, no máximo, na segunda-feira. O carregamento será composto principalmente por alimentos e outros insumos solicitados pelo governo cubano.

Cuba enfrenta uma crise energética e de abastecimento, agravada após a suspensão do fornecimento de petróleo da Venezuela, depois da intervenção militar americana no país.

Petróleo e risco de sanções

A presidente mexicana afirmou que seguem os trabalhos diplomáticos para viabilizar uma eventual retomada do envio de petróleo à ilha. O tema ocorre em um contexto de pressão dos Estados Unidos, cujo presidente, Donald Trump, ameaça impor tarifas a países que forneçam combustíveis a Cuba.

Sheinbaum disse que o México busca manter o diálogo para evitar sanções. Segundo ela, o governo não quer que o país seja penalizado e segue negociando uma solução diplomática.

De acordo com a estatal Pemex, as vendas de petróleo e derivados do México para Cuba somaram US$ 496 milhões em 2025, o equivalente a menos de 1% da produção da empresa.

A Pemex afirmou que esses envios de hidrocarbonetos têm caráter humanitário, justificando as operações em meio à crise enfrentada pela ilha.

*Com informações da AFP