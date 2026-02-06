O influenciador e empresário mineiro Henrique Costa Ferreira, conhecido como Henrique Maderite, morreu aos 50 anos nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, na área rural de Ouro Preto, em Minas Gerais. A morte foi confirmada por pessoas próximas do empresário à EXAME, que também informaram que a causa mais provável foi infarto fulminante.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por meio da Rede de Vizinhos Protegidos e localizou o corpo de Maderite já sem sinais vitais na Estrada do Maracujá, endereço onde funciona o Haras Henrique Maderite. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do óbito.

Henrique Maderite era natural de Belo Horizonte e reunia mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ficou conhecido pela expressão “Sextou BB”, frase associada às sextas-feiras e repetida em publicações de tom bem-humorado, que contribuíram para sua popularidade.

Após a confirmação da morte de Maderite, o governador de Minas Gerais (MG), Romeu Zema (Novo) lamentou a morte do empresário em uma postagem nas redes sociais.

"Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite", declarou.

Relembre a trajetória de Henrique Maderite

“Sou pago para beber”, costumava brincar o empresário mineiro ao explicar o sucesso que alcançou nas redes sociais. Desde o início de 2020, toda sexta-feira, exatamente ao meio-dia, seus vídeos passaram a circular em grupos de mensagens pelo país com um convite simples: aproveitar a vida. “Quem fez, fez; quem não fez, não faz mais”, dizia, quase sempre com um copo de cerveja na mão e sorriso largo no rosto.

A fama veio a partir desse ritual semanal, mas o personagem descontraído escondia uma estratégia de negócios que foi sendo construída na medida que o sucesso crescia. Na miríade de influenciadores digitais que surge a cada dia, Maderite era um caso à parte. Ele sabia o que queria, com quem queria falar e que mensagem queria passar. O resultado foi um público engajado, e uma leva crescente de marcas querendo se associar a sua imagem.

“Não exagero nas postagens. Meu público tem de 25 a 57 anos e é prático. Ele quer ver, rir ou comprar”, afirmou o empresário em entrevista à EXAME em 2022.

Ao lado da mulher, Fernanda Maciel, sócia nos negócios digitais, e da filha, Ana Clara, que também trabalhava com o pai, Maderite estruturou uma empresa com funcionários dedicados à produção de conteúdo e à interação direta com seguidores.

Antes da carreira como influenciador, ele atuava no setor da construção civil, como sócio de uma construtora focada em habitações populares em Minas Gerais. A virada veio de forma informal: almoços semanais com amigos, vídeos enviados por WhatsApp e a circulação espontânea das gravações até chegar a desconhecidos. “Minhas amigas estão achando que você é vagabundo. Você tem que dar um jeito de ganhar dinheiro com isso”, contou ter ouvido da esposa.

O primeiro acordo comercial foi com uma cervejaria mineira, inicialmente em troca de produtos. Depois, virou contrato. “Agora sexta-feira eu vou pro bar e digo que estou indo trabalhar”, brincava. Com o crescimento, vieram parcerias com empresas de diferentes setores, do mercado financeiro à reciclagem de sucata. “Tem que ser genuíno”, dizia ao explicar os limites do que aceitava divulgar.

O poder de mobilização foi colocado à prova em janeiro de 2022, quando Maderite usou as redes sociais para pedir doações às vítimas das fortes chuvas que atingiram dezenas de cidades de Minas Gerais. Em um único fim de semana, arrecadou R$ 2,6 milhões. Para permitir que o público acompanhasse a destinação dos recursos, criou um site com atualização em tempo real das compras e entregas. A campanha beneficiou moradores de mais de 40 municípios do estado.

Mesmo associado ao ócio e ao bom humor, Maderite destacava que seu diferencial não estava no tamanho do público, mas na relação construída com quem o acompanhava. “Meu diferencial está na qualidade dos acessos, e não no volume”, afirmou. Mais cedo, como em tantas outras sextas-feiras, publicou sua mensagem habitual desejando energias positivas aos seguidores, em sua última postagem nas redes sociais.