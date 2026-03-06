Governo interino da Venezuela confirma retomada de relações com os EUA

O governo da Venezuela, liderado pela presidente interina Delcy Rodríguez, confirmou nesvta quinta-feira, 6, o restabelecimento formal das relações diplomáticas e consulares com os Estados Unidos, anunciado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos dois meses após o ataque que Nicolás Maduro foi capturado.

“O Governo Bolivariano reafirma sua disposição de avançar em uma nova etapa de diálogo construtivo, baseada no respeito mútuo, na igualdade soberana dos Estados e na cooperação entre nossos povos”, afirmou o governo venezuelano em comunicado divulgado pelo chanceler Yván Gil no Telegram.

No texto, o governo informou que a decisão foi tomada após o “diálogo diplomático” estabelecido com autoridades americanas e foi anunciada após a visita a Caracas do secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum.

O comunicado venezuelano afirma que há confiança de que o processo fortalecerá o entendimento entre os países e ampliará oportunidades para uma relação “positiva e de benefício compartilhado”.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou o restabelecimento das relações diplomáticas e consulares poucas horas depois da saída de Burgum da Venezuela.

Após a captura de Maduro em 3 de janeiro, Caracas e Washington iniciaram um processo de aproximação diplomática. O governo do presidente Donald Trump informou a criação de um processo em três fases — estabilização, recuperação e transição democrática — para o futuro da Venezuela, e indicou Delcy Rodríguez para conduzir a primeira etapa.

