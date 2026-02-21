Justiça da Venezuela libera 379 presos políticos após aprovação de anistia

Delcy Rodríguez: presidente interina diz que a anistia representa um passo na construção de “uma Venezuela mais democrática, justa e livre” (JUAN BARRETO/AFP)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09h43.
A Justiça venezuelana concedeu liberdade a 379 presos políticos na noite de sexta-feira, 20, após a aprovação de uma lei de anistia considerada histórica pelo governo interino do país.
O anúncio foi feito pelo deputado Jorge Arreaza, presidente da comissão legislativa que elaborou o texto e monitora sua implementação.
Horas antes, a presidente interina Delcy Rodríguez defendeu a medida em discurso na televisão estatal. Segundo ela, a anistia representa um passo na construção de “uma Venezuela mais democrática, justa e livre”. A lei foi aprovada por unanimidade no Parlamento na noite de quinta-feira, 19.
De acordo com Arreaza, os 379 beneficiados devem ser libertados entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado.
Apesar da medida, organizações da sociedade civil afirmam que o número de presos políticos ainda é elevado no país.
Embora o governo interino tenha concedido liberdade condicional a 448 opositores desde a captura de Nicolás Maduro, em uma operação conduzida pelos Estados Unidos no início de janeiro, quase 650 presos políticos permanecem detidos, segundo a ONG Foro Penal.
Especialistas questionam o alcance da nova legislação. Parte dos detidos, como militares acusados de envolvimento em ações classificadas como “terroristas”, pode ficar de fora do benefício.
“A anistia não é automática”, afirmou o diretor da Foro Penal, Alfredo Romero, ao criticar a necessidade de solicitação formal perante os tribunais.
A ONG Acesso à Justiça também apontou limitações. Para seu diretor, Ali Daniels, o “balanço da lei é negativo” por deixar muitos casos sem contemplação e apresentar “graves deficiências estruturais”.
Desde 8 de janeiro, familiares de presos políticos mantêm vigília do lado de fora de unidades prisionais após o anúncio de um processo de soltura que avançou gradualmente.
Um grupo de mulheres iniciou greve de fome em 14 de fevereiro em frente à carceragem da Polícia Nacional em Caracas, conhecida como Zona 7. O protesto terminou após a aprovação da anistia.
“Precisamos de ações, não de palavras”, afirmou Narwin Gil, familiar de um detido, ao comentar a expectativa pela efetiva liberação dos presos.
A medida também teve reflexos no campo político. O dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, informou ter obtido “liberdade plena” nesta sexta-feira. Ele havia sido detido por nove meses sob acusação de conspiração e voltou a ser preso em 8 de fevereiro por suposta violação de liberdade condicional, permanecendo desde então em prisão domiciliar.
A anistia compõe a agenda política de Delcy Rodríguez, que inclui abertura maior do setor petrolífero e tentativa de reconfigurar a relação com os Estados Unidos, rompida em 2019.
Na sexta-feira, a Espanha anunciou que solicitará à União Europeia a suspensão das sanções contra Delcy em resposta às medidas adotadas.
O governo interino enfrenta pressão de Washington, que afirma exercer influência no cenário pós-Maduro.
Na quarta-feira, o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, general Francis Donovan, reuniu-se em Caracas com Delcy Rodríguez, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, e o ministro do Interior, Diosdado Cabello.
O encontro ocorreu após anos de discursos oficiais de tom anti-imperialista por parte das autoridades venezuelanas.
Com informações da agência AFP.