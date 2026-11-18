Na provável maior COP da história, dez países concentram 11.663 das pessoas credenciadas em delegações nacionais.

A COP31, em Antália, na Turquia, soma 92.934 participantes presenciais, acima dos mais de 80 mil de Dubai, em 2023.

No ranking das delegações, levantado pelo Carbon Brief com base nas listas provisórias da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), a Turquia lidera com 2.950 pessoas, seguida do Brasil, com 1.994, e da Nigéria, com 1.506.

Completam a lista China (1.021), Indonésia (978), Austrália (835), Uganda (627), Itália (607), Japão (588) e Cazaquistão (557).

Os números somam os crachás de parte, reservados às delegações oficiais, e os de overflow, que os governos distribuem além do núcleo negociador.

Do total de participantes, 18.812 são delegados de partes, como são chamados os países e a União Europeia. Com o overflow, os representantes de governos passam de 34 mil.

A regra do anfitrião

Na liderança, a Turquia segue uma tradição das conferências do clima, em que o país-sede costuma levar a maior delegação.

Foi assim em Baku, na COP29, quando o Azerbaijão registrou 2.229 pessoas, e em Belém, no ano passado, quando o Brasil credenciou 3.805.

O salto costuma ser brusco. Antes da COP28, em Dubai, a delegação azerbaijana tinha em média seis pessoas, segundo o Carbon Brief. A própria Turquia, que já levava comitivas grandes, era a terceira maior em Baku, com 1.862 delegados, e agora passa de 2.900.

O efeito anfitrião vai além da delegação oficial. Antália registrou 14.285 “convidados do país-sede”, categoria à parte nas listas da UNFCCC. Eram 1.324 na COP30, 1.651 na COP29 e 4.202 na COP28.

A presidência desta COP também é atípica: pelo acordo firmado entre os dois candidatos a sede, a Turquia hospeda a conferência e preside a COP31, enquanto a Austrália, sexta maior delegação, ocupa o cargo de presidente das negociações e conduz o texto em discussão.

O tamanho, contudo, não se mantém quando a COP vai embora. Na COP29, os Emirados Árabes Unidos, anfitriões do ano anterior, caíram para a quarta posição, com 1.011 pessoas.

Brasil encolhe, mas segue no pódio

Depois do pico de Belém, o Brasil chegou a Antália com 1.994, uma queda de cerca de 48%. O número, na prática, devolve o país ao patamar de antes de ser anfitrião.

Em Baku, o Brasil já tinha a segunda maior delegação, com 1.914 pessoas. Segundo o Carbon Brief, o país costuma levar uma das maiores comitivas às COPs.

O Brasil chegou a Antália com a segunda maior delegação e o capital político de quem acabou de presidir uma COP. E usou os dois para se manter no centro da conferência.

Parte da explicação está na composição. Em setembro, o governo federal abriu uma chamada pública no portal Brasil Participativo para que organizações da sociedade civil integrassem a comitiva, com até dois representantes por entidade.

A seleção adotou critérios de diversidade e representatividade. O Ministério da Igualdade Racial destacou a abertura para organizações do movimento negro, comunidades quilombolas, povos de terreiro e povos ciganos.

O governo, porém, apenas concedeu o credenciamento: passagens, hospedagem e alimentação ficaram por conta de cada organização selecionada.

O Itamaraty concede ainda credenciais à sociedade civil e a representantes de governo por um processo separado.

Na primeira semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém-reeleito, foi um dos primeiros a discursar na abertura da Cúpula de Líderes, por ter presidido a COP anterior. Na ocasião, criticou as grandes potências por terem deixado a transição energética em segundo plano desde Belém.

O Pavilhão Brasil, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Presidência da COP30 e pela ApexBrasil, programou 115 atividades até 19 de novembro.

Nas falas oficiais, a delegação brasileira voltou a defender os mapas do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis.

O roteiro ficou fora da decisão final de Belém, por resistência de países produtores de petróleo, e seguiu como iniciativa voluntária da presidência brasileira.

Na mesma conferência, porém, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chamou a exploração da Margem Equatorial de “futuro da soberania energética” do país.

A África sobe no ranking

A maior novidade no top 10 vem da África. A Nigéria registrou 1.506 pessoas, mais que o dobro das 749 que levou à COP30, e tem a maior delegação do continente.

O país já tinha levado 1.411 pessoas a Dubai, número que provocou críticas internas por desperdício de recursos públicos, e havia reduzido a comitiva para 634 em Baku.

Uganda aparece em sétimo, com 627 delegados, e lidera a África Oriental, à frente da Tanzânia (524) e do Quênia (428). Em Baku, os ugandenses eram 412.

A presença africana empurrou duas economias do G7 para baixo: Itália e Japão, respectivamente oitavo e nono colocados, ficaram atrás de Uganda. O Reino Unido nem aparece entre os dez, com 255 pessoas.

China, Indonésia e Cazaquistão

A China levou a quarta maior delegação, com 1.021 pessoas. Apenas 190 delas, porém, estão credenciadas como delegação oficial; as outras 831 entraram com crachás de overflow.

A comitiva numerosa é um fenômeno recente. Na década anterior à COP28, a China levava em média cerca de cem pessoas às conferências. O salto veio em Dubai, com 1.296 delegados, e o patamar se manteve em Baku, com 969.

A Indonésia, quinta colocada, leva a Antália a defesa da redução gradual (phase down) dos combustíveis fósseis, e não da eliminação (phase out), segundo o Ministério das Relações Exteriores do país.

Décimo colocado, o Cazaquistão tem algo em comum com a China. As duas delegações oficiais incluem representantes de grandes empresas poluentes, de acordo com a coalizão Kick Big Polluters Out (KBPO).

Quem ficou de fora

Os Estados Unidos, maior emissor histórico do planeta, faltam pela segunda COP seguida.

O governo de Donald Trump não enviou delegação federal a Belém nem a Antália, depois de os americanos terem levado 234 pessoas a Baku, em 2024. Israel e Mianmar também estão ausentes das listas da UNFCCC.

Entre os presentes, as menores comitivas são as da Coreia do Norte, com dois delegados, de Eritreia e Nicarágua, com três cada, e de San Marino e Trinidad e Tobago, com quatro.

Norte-coreanos e eritreus também têm as únicas delegações formadas apenas por homens.

No conjunto, as delegações oficiais têm cerca de 59% de homens e 41% de mulheres, segundo o Carbon Brief. A proporção é um pouco menos equilibrada que a das duas COPs anteriores.

Crachá oficial, interesse privado

Nem todo integrante de delegação nacional está lá para negociar. O mesmo levantamento da KBPO identificou 103 empresas e associações com histórico de obstrução à política climática na COP31.

Desses representantes, 222 entraram com crachás de overflow ligados a delegações nacionais, e 31 integram comitivas oficiais de negociação.

A gestora BlackRock está na delegação oficial da França este ano, como revelou o Guardian. Já o CEO da Exxon, Darren Woods, participa por meio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, já que

A transparência também é parcial: segundo a Transparência Internacional, 19% dos integrantes de delegações nacionais não informaram sua ligação com a comitiva.

“Uma em cada cinco pessoas nas delegações nacionais da COP31 não quis nos dizer como está ligada à delegação”, afirmou Brice Böhmer, especialista em governança climática da organização, ao jornal britânico.

Os números ainda podem mudar. As delegações podem credenciar participantes até o fim da conferência, em 20 de novembro, e a lista definitiva só sai depois disso.