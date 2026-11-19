O Parlamento da Dinamarca aprovou nesta quinta-feira, 19 de novembro, um acordo de segurança com os Estados Unidos que permite ampliar a presença militar americana na Groenlândia. A medida abre caminho para a instalação de duas novas bases e a construção de um sistema de defesa antimísseis na ilha.

O acordo foi aprovado por unanimidade pelos 109 parlamentares que participaram da votação, segundo a Reuters. O Parlamento da Groenlândia já havia ratificado o texto no início de novembro.

Assinado em setembro pelo presidente americano, Donald Trump, pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e pelo primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, o tratado busca encerrar meses de tensões diplomáticas sobre o futuro do território.

Com a aprovação dos dois parlamentos, o governo dinamarquês poderá notificar formalmente os Estados Unidos para concluir o processo de ratificação. O acordo não precisa passar pelo Senado americano.

O que prevê o acordo entre Dinamarca e Estados Unidos?

O tratado permite que Washington amplie sua estrutura militar na Groenlândia, incluindo a instalação de duas novas bases americanas e a construção de um sistema de defesa antimísseis conhecido como Golden Dome.

O projeto de defesa, anunciado por Trump em maio de 2025, pretende proteger os Estados Unidos contra diferentes tipos de ameaças aéreas e ataques com mísseis. A iniciativa é frequentemente comparada ao sistema israelense Iron Dome.

O novo acordo complementa um tratado de defesa firmado entre Dinamarca e Estados Unidos em 1951, que já estabelecia as bases da cooperação militar entre os países na Groenlândia.

O texto também preserva a soberania da Dinamarca e o direito dos groenlandeses à autodeterminação. Portanto, a ampliação da presença militar americana não representa uma transferência do controle político da ilha para Washington.

Por que Trump quer ampliar a presença militar na Groenlândia?

Trump defende que a Groenlândia é estratégica para a segurança nacional dos Estados Unidos. Ao longo de 2026, o presidente americano afirmou repetidamente que Washington precisava controlar o território e, em algumas ocasiões, não descartou o uso da força militar para adquiri-lo.

As declarações provocaram uma crise diplomática com a Dinamarca e outros países europeus, além de tensões dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar da qual Estados Unidos e Dinamarca fazem parte.

O governo da Groenlândia reiterou que o território não está à venda. A União Europeia também se posicionou contra as ameaças americanas de assumir o controle da ilha.

O acordo de setembro estabeleceu uma alternativa para ampliar a presença militar dos Estados Unidos sem alterar a soberania do território.

Groenlândia continuará sob controle da Dinamarca?

Sim. O tratado mantém a soberania dinamarquesa e reconhece o direito dos habitantes da Groenlândia de decidir sobre seu futuro político.

A Groenlândia é um território autônomo vinculado ao Reino da Dinamarca. Embora tenha governo próprio, sua defesa está ligada ao Estado dinamarquês.

Com a aprovação parlamentar desta quinta-feira, o acordo avança para a conclusão do processo de ratificação, permitindo a ampliação da cooperação militar prevista entre os países.

Perguntas frequentes

O que a Dinamarca aprovou sobre a Groenlândia? O Parlamento dinamarquês aprovou um acordo de segurança que permite ampliar a presença militar dos Estados Unidos na Groenlândia, incluindo duas novas bases e um sistema de defesa antimísseis.

A Groenlândia passará a pertencer aos Estados Unidos? Não. O acordo preserva a soberania da Dinamarca sobre o território e reconhece o direito dos groenlandeses à autodeterminação.

O que é o Golden Dome? É um projeto americano de defesa antimísseis, anunciado por Donald Trump em maio de 2025, destinado a proteger os Estados Unidos contra ameaças aéreas e ataques com mísseis.