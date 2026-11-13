JD Vance considera não disputar a Casa Branca em 2028, diz jornal

O cenário para a sucessão do presidente americano Donald Trump entrou nas avaliações de JD Vance. Segundo a CNN, o vice-presidente dos Estados Unidos considera não concorrer à Presidência em 2028, diante das derrotas republicanas nas eleições de meio de mandato e das dúvidas sobre a capacidade do partido de recuperar apoio até a próxima disputa.

A emissora ouviu cerca de uma dúzia de aliados e assessores de Vance. Nos relatos, a guerra no Irã e a fragmentação da base que elegeu Trump aparecem entre os obstáculos a uma candidatura do vice, até recentemente apontado como favorito à indicação republicana.

Não há decisão nem prazo para um anúncio. Pessoas próximas afirmam que Vance divide suas atenções entre o projeto político, a reconstrução do apoio ao governo e a família. O nascimento do quarto filho, durante o verão americano, também teria levado aliados a discutir uma possível mudança de prioridades.

A questão, segundo interlocutores, vai além da disposição de entrar na corrida: Vance passou a avaliar se teria condições de vencer — e se outro nome do Partido Republicano enfrentaria perspectivas diferentes.

“Não me surpreenderia com qualquer decisão que ele tome. Ele tem apenas 42 anos. É jovem o suficiente para conseguir um retorno, caso o cenário atual torne o sucesso impossível. Pode ser apenas que não seja o momento dele”, afirmou uma pessoa próxima ao vice à CNN.

Guerra no Irã pesa sobre os planos de Vance

O conflito se tornou um ponto de tensão entre o vice e o presidente após as eleições de meio de mandato, realizadas em 3 de novembro, quando os republicanos sofreram derrotas maiores do que integrantes da Casa Branca e do partido previam.

Na manhã seguinte à votação, Vance publicou uma mensagem na rede social X que atribuiu à guerra um papel determinante no resultado. Para ele, qualquer discussão sobre o futuro dos republicanos deveria partir desse reconhecimento.

Apoiadores interpretaram a declaração como uma tentativa de construir um caminho eleitoral para 2028 com algum distanciamento da decisão de iniciar o conflito. Segundo fontes ouvidas pela CNN, porém, Trump criticou reservadamente a manifestação do vice, que não defendeu publicamente a entrada dos Estados Unidos na guerra.

Entre aliados de Vance, a continuidade dos combates é tratada como um problema para qualquer candidatura republicana.

“A questão não é se JD consegue. A questão é: se a guerra no Irã ainda estiver em curso, algum republicano conseguiria? Se não puserem fim à guerra no Irã, nenhum republicano terá chance em 2028”, disse um aliado à emissora.

Reconstrução da base de Trump entra nas prioridades

Outro desafio é recompor a coalizão Maga, sigla de Make America Great Again, lema que significa “Torne a América grande novamente” e identifica o movimento político de Trump.

As perdas nas urnas alcançaram candidatos de diferentes estados, inclusive em áreas nas quais os republicanos esperavam manter suas posições. Pesquisas citadas no relato indicam afastamento de grupos que contribuíram para a vitória presidencial de 2024, como homens, jovens, latinos e eleitores brancos sem ensino superior.

Aliados reconhecem a dificuldade de recuperar esses votos. Nesse esforço, Vance conta com a proximidade de Stephen Miller, que assumiu nesta semana a chefia de gabinete da Casa Branca.

Os dois compartilham o interesse em cobrar o cumprimento das promessas de campanha e buscar uma saída para a guerra no Irã.

Republicanos avaliam espaço na disputa de 2028

Enquanto Vance considera seus próximos passos, outros integrantes do partido se movimentam para a eleição presidencial. Entre os nomes estão Ron DeSantis, governador da Flórida; Ted Cruz, senador pelo Texas; e Brian Kemp, governador da Geórgia.

Interlocutores do vice, contudo, afirmam que ele ainda poderia dominar as primárias, processo pelo qual o partido escolhe seu candidato, caso decida concorrer. Eles também apontam os vínculos com os bilionários Elon Musk e Peter Thiel como possíveis fontes de financiamento.

A Rockbridge Network, grupo de empresários e doadores alinhados a Vance, reuniu-se nesta semana em Houston para reorganizar sua atuação enquanto aguarda uma definição.

Trump, por sua vez, ainda não anunciou apoio ao vice para sucedê-lo. Questionado pelo programa 60 Minutes sobre a intenção de endossar um candidato, respondeu: “Provavelmente, mas não necessariamente”.

Para Terry Schilling, presidente da organização conservadora American Principles Project e apoiador de Vance, o vice deveria manter a candidatura entre suas opções.

“Ele está, na prática, posicionado para ser o comandante, e estamos prestes a entrar em uma das maiores batalhas. Eu ficaria surpreso se ele não se candidatasse. Acho que o campo foi completamente aberto, e não há um herdeiro aparente”, afirmou à CNN.