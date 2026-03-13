Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA libera venda de petróleo russo retido após disparada de commodity

Licença permite venda de cargas embarcadas antes de 12 de março e vale até abril

(Montagem/Canva/Exame)

(Montagem/Canva/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 13 de março de 2026 às 06h16.

O governo dos Estados Unidos autorizou temporariamente a venda de petróleo russo que permanece armazenado em navios no mar, informou na noite desta quinta-feira, 12, o Departamento do Tesouro dos EUA.

A medida ocorre em meio à disparada dos preços da commodity após os ataques de Washington e de Israel contra o Irã.

Segundo o comunicado, o Tesouro emitiu uma licença que permite a comercialização de petróleo bruto russo e derivados que tenham sido carregados em navios até 00h01 de 12 de março.

A autorização será válida até 11 de abril.

Medida busca ampliar oferta de petróleo

A decisão ocorre poucos dias depois de os Estados Unidos também terem autorizado, de forma temporária, a venda de petróleo russo que estava retido no mar para a Índia.

De acordo com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, a nova autorização tem como objetivo ampliar a oferta disponível no mercado internacional.

Segundo ele, a medida pretende “ampliar o alcance global da oferta existente” de petróleo bruto.

Apesar disso, Bessent afirmou que se trata de uma ação limitada e de curto prazo.

O secretário acrescentou que a autorização não deve gerar um benefício financeiro significativo para o governo da Rússia, já que a maior parte das receitas energéticas do país vem de impostos aplicados no momento da extração do petróleo.

O gargalo do Estreito de Hormuz

O centro da crise está no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta.

Por ele passa cerca de um quinto de toda a produção mundial de petróleo e gás. Com o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, a região tornou-se um dos pontos mais sensíveis da geopolítica energética global.

Declarações atribuídas ao novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, reforçaram o temor no mercado. Segundo mensagens transmitidas pela televisão estatal do país, o fechamento do estreito continuará sendo usado como “instrumento de pressão”.

O bloqueio da rota e os ataques a navios elevaram o risco para o transporte de energia. Estimativas indicam que cerca de 15 milhões de barris de petróleo por dia e outros 5 milhões de barris de derivados deixaram de circular normalmente no mercado global.

Para a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), o conflito pode provocar “a maior interrupção de oferta da história do mercado global de petróleo”.

*Com EFE 

Acompanhe tudo sobre:PetróleoEstreito de Ormuz

Mais de Mundo

Por que a China reabriu uma ferrovia para a Coreia do Norte?

Novo presidente do Chile fará muro na fronteira para conter imigrantes

Homem é preso no Quênia por levar mais de 2 mil formigas na mala

Irã não bloqueará o Estreito de Ormuz, diz embaixador do país após ameaça de líder supremo

Mais na Exame

Mundo

Por que a China reabriu uma ferrovia para a Coreia do Norte?

Mercados

A sexta-feira 13 do petróleo: rali de 35% em 2026 assusta mercados

EXAME Agro

Guerra no Irã expõe fragilidade do mercado de fertilizantes no Brasil, diz setor

Esporte

Resultado do jogo Vasco x Palmeiras ontem; veja os destaques