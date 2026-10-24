Divulgada neste sábado, 24, a nova rodada da pesquisa AtlasIntel com o eleitorado do Distrito Federal aponta liderança da atual governadora Celina Leão (PP) com 57,9% dos votos válidos em um eventual segundo turno. O principal nome da oposição, Leandro Grass (PT), marca 42,1%.

O recorte de votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos, espelhando a métrica oficial utilizada pela Justiça Eleitoral.

Cenário presidencial e confrontos em votos válidos

Na disputa pelo Palácio do Planalto, o eleitorado do Distrito Federal mantém forte inclinação à direita. Considerando o cenário de segundo turno em votos válidos, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 56,9% das intenções de voto. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pontua com 43,1%.

Ao analisar os votos totais da pesquisa para a presidência, o senador marca 55,7% e o petista obtém 42,1%, enquanto a parcela que indica voto branco, nulo ou não sabe responder soma 2,2%.

Na corrida ao governo distrital, os votos totais indicam a candidata do PP com 54,8% contra 39,8% de Grass.

Aprovação de governo e índices de rejeição

O levantamento também mapeou a avaliação dos executivos local e federal, evidenciando um cenário de desgaste para a atual gestão do Planalto no Distrito Federal.

O governo do atual presidente Lula é desaprovado por 58%, contra 40% de aprovação e 2% que não sabem. Na qualificação geral, 54% dos eleitores locais avaliam a gestão petista como ruim ou péssima.

Em contrapartida, a administração de Celina Leão mantém 47% de aprovação, superando a desaprovação, que se encontra em 43%. Para 28% dos entrevistados, o mandato da governadora é avaliado como ótimo ou bom, enquanto 35% o consideram regular e 36% classificam como ruim ou péssimo.

O peso do voto evangélico e demografia

O desempenho favorável da governadora no Distrito Federal encontra forte sustentação no segmento religioso. Entre o eleitorado evangélico, Celina atinge 78,6% das intenções de voto no segundo turno.

A liderança também é expressiva entre os homens, grupo no qual a candidata do PP marca 62,6% contra 33,9% do adversário.

O candidato petista, por sua vez, atinge seu melhor desempenho no recorte de eleitores agnósticos ou ateus, estrato em que lidera isoladamente com 88,3%.

Entre o eleitorado feminino, a disputa é mais acirrada e configura empate técnico no limite da margem de erro, com Celina registrando 47,9% e Grass, 45%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.807 eleitores entre 18 e 23 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob os protocolos DF-08658/2026 e BR-00957/2026.