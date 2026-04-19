Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

'Quem é ele para decidir?' Irã critica Trump sobre direitos nucleares

Declaração do presidente Masoud Pezeshkian ocorre em meio a divergências contínuas entre Teerã e Washington sobre programa nuclear

Masoud Pezeshkian afirma que presidente dos EUA não tem justificativa para impedir uso do programa nuclear iraniano em meio a impasse diplomático. ( Presidência Iraniana/AFP)

Masoud Pezeshkian afirma que presidente dos EUA não tem justificativa para impedir uso do programa nuclear iraniano em meio a impasse diplomático. ( Presidência Iraniana/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de abril de 2026 às 09h13.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou no domingo, 19, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem justificativa para impedir o Irã de exercer seus direitos nucleares, segundo a agência de notícias Iranian Student News Agency (ISNA).

As declarações ocorrem em meio à continuidade das divergências entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano.

Pezeshkian questionou a posição dos Estados Unidos e afirmou que Trump não explicou qualquer motivo legal ou acusação que justificasse a restrição.

“Trump diz que o Irã não pode usar seus direitos nucleares, mas não diz por qual crime. Quem é ele para privar uma nação de seus direitos?”, disse o presidente iraniano, segundo a agência.

As falas reforçam o impasse entre Irã e Estados Unidos nas negociações sobre o programa nuclear do país.

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísDonald Trump

Mais de Mundo

Trump cita 'boas conversas' com Teerã, mas bloqueio do Estreito de Ormuz permanece

Família Trump movimenta bilhões durante presidência dos EUA

Presidente de Cuba afirma que país está pronto para se defender dos EUA

Lula chega a Hannover em meio à ameaça de greve do transporte

Mais na Exame

Mundo

Trump cita 'boas conversas' com Teerã, mas bloqueio do Estreito de Ormuz permanece

Esporte

Flamengo TV chega a 8 milhões de inscritos e quer negociação própria com direitos de transmissão

Pop

Boneco ou Milena? Veja quem deve sair do BBB 26 segundo enquete atualizada

ExameLab

Apple Intelligence: como ativar e usar os recursos de IA no iPhone no Brasil