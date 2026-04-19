'Quem é ele para decidir?' Irã critica Trump sobre direitos nucleares

Masoud Pezeshkian afirma que presidente dos EUA não tem justificativa para impedir uso do programa nuclear iraniano em meio a impasse diplomático. ( Presidência Iraniana/AFP)
Redação Exame
Publicado em 19 de abril de 2026 às 09h13.
O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou no domingo, 19, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem justificativa para impedir o Irã de exercer seus direitos nucleares, segundo a agência de notícias Iranian Student News Agency (ISNA).
As declarações ocorrem em meio à continuidade das divergências entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano.
Pezeshkian questionou a posição dos Estados Unidos e afirmou que Trump não explicou qualquer motivo legal ou acusação que justificasse a restrição.
“Trump diz que o Irã não pode usar seus direitos nucleares, mas não diz por qual crime. Quem é ele para privar uma nação de seus direitos?”, disse o presidente iraniano, segundo a agência.
As falas reforçam o impasse entre Irã e Estados Unidos nas negociações sobre o programa nuclear do país.