Irã abandona negociações com os EUA na Suíça após novas ameaças de Trump

O Irã interrompeu neste domingo, 21, as negociações com os Estados Unidos realizadas em Bürgenstock, na Suíça, após novas ameaças feitas pelo presidente americano, Donald Trump, segundo informou a agência estatal iraniana Irna.

“A delegação da República Islâmica do Irã abandonou o local das negociações”, informou a agência oficial, atribuindo a decisão diretamente às declarações feitas pelo presidente americano durante o andamento das conversas.

De acordo com a Irna, os representantes iranianos deixaram a sede das negociações após uma reunião com o mediador do Catar. O diálogo entre as partes era conduzido com a intermediação de Catar e Paquistão.

Declarações de Trump elevaram tensão

A interrupção ocorreu poucas horas depois de Trump afirmar que os Estados Unidos voltarão a atacar o Irã “com muita força” caso Teerã não impeça a atuação do Hezbollah, grupo libanês aliado da República Islâmica.

Além disso, em entrevista à emissora Fox News, o presidente americano voltou a pressionar o governo iraniano ao comentar a possibilidade de fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.

Segundo Trump, se isso acontecer, os iranianos “já não teriam país e nem sequer poderiam retornar ao seu”, em uma aparente referência à delegação que participava das negociações na Suíça.

Irã reage e afirma estar preparado

O presidente do Parlamento iraniano e chefe da equipe negociadora, Mohammad Baqer Qalibaf, minimizou as ameaças e afirmou que as Forças Armadas do país estão preparadas para responder a qualquer ação dos Estados Unidos.

O dirigente também fez um alerta a Washington. “É melhor que tomem cuidado com suas declarações”, disse Qalibaf, acrescentando que “por mais que falem, somos nós quem agimos”.

Implementação de acordo

As negociações haviam começado na manhã deste domingo com reuniões separadas entre as delegações e os países mediadores.

Posteriormente, ocorreu um encontro multilateral voltado à implementação do memorando de entendimento assinado na última quarta-feira. Entre os temas centrais estavam medidas para encerrar os conflitos em diferentes frentes do Oriente Médio, incluindo o Líbano, uma das exigências apresentadas por Teerã.

Antes da escalada verbal entre as partes, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que lidera a delegação americana nas conversas, havia afirmado que as negociações registravam “grandes avanços”.

A suspensão do diálogo amplia a incerteza sobre o futuro das tratativas e ocorre em um momento de forte tensão entre Washington e Teerã, apesar das tentativas recentes de construção de um acordo diplomático.