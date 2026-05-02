Bomba escondida da 2ª Guerra coloca em risco 20 mil participantes de rave na França

Cerca de 20 mil pessoas que participam de uma festa rave no centro da França estão expostas a um risco grave por estarem próximas de uma área onde há munições da Segunda Guerra Mundial enterradas, que ainda podem explodir. O alerta foi feito neste sábado, 2, pelo prefeito do departamento de Cher, Philippe Le Moing Surzur.

“É preciso esperar o pior, e para nós o pior seria a explosão de uma munição da Segunda Guerra Mundial que sabemos que ainda existe nas zonas de floresta ao redor da área da concentração”, afirmou o representante do governo francês durante coletiva de imprensa.

A rave ocorre nas proximidades da cidade de Bourges, a pouco mais de 200 quilômetros ao sul de Paris, e reúne milhares de pessoas em um antigo campo de tiro militar. No local, também há grande concentração de veículos e barracas montadas.

Desde sexta-feira, 1º, cerca de 600 policiais foram mobilizados para garantir a segurança na região. Segundo o balanço mais recente, ao menos 32 pessoas foram multadas por posse ilegal de drogas, enquanto 12 sofreram ferimentos leves.

O principal temor das autoridades é a possível detonação de artefatos não explodidos.

Crescimento das raves e reação política

As festas rave, geralmente clandestinas e realizadas em áreas isoladas ou abandonadas, atraem participantes de diversos países europeus, que costumam permanecer por vários dias no local.

Nos últimos anos, esse tipo de evento ganhou popularidade na França, mas também gerou críticas, especialmente em áreas rurais, devido aos transtornos e riscos associados.

Diante disso, tramita no Parlamento francês um projeto de lei que endurece as punições para organizadores dessas festas. A proposta, já aprovada pela Assembleia Nacional em abril e ainda em análise no Senado, prevê até seis meses de prisão e multa de 30 mil euros para envolvidos na organização.

O avanço da proposta reflete a preocupação crescente das autoridades com esse tipo de evento.