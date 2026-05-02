Spirit Airlines faliu: colapso da aérea pode elevar preço das passagens nos EUA

A Spirit Airlines anunciou que suspendeu oficialmente suas atividades neste sábado, 2. A decisão afeta milhares de passageiros e gera incerteza no setor aéreo norte-americano.

A falência da Spirit Airlines foi acelerada pela disparada no custo do combustível de aviação, principal insumo operacional do setor. Além disso, as negociações entre o governo Trump e a empresa terminaram sem um acordo, o que esgotou suas opções de recuperação.

O preço do combustível Jet-A praticamente dobrou em algumas regiões dos Estados Unidos. O valor por galão saltou de US$ 2,24 para US$ 4,51, o que comprometeu a estrutura financeira da companhia.

A empresa também tentou um plano de resgate de US$ 500 milhões, mas as negociações com credores não avançaram. Sem acordo e com caixa pressionado, a companhia encerrou as operações.

Antes da decisão, a Spirit já estava sob Chapter 11, um mecanismo equivalente à recuperação judicial.

A saída de uma das principais empresas do segmento low cost dos Estados Unidos reduz a concorrência no mercado e pode gerar impacto direto nas tarifas aéreas, especialmente em rotas tradicionalmente atendidas por passagens de baixo custo.

Com o encerramento das operações, o governo dos Estados Unidos iniciou uma força-tarefa com companhias como:

United Airlines;

American Airlines;

JetBlue;

Frontier Airlines.

As empresas devem ajudar na absorção da demanda deixada pela companhia.

A crise coloca em risco entre 13 mil e 20 mil empregos, segundo as informações divulgadas durante as negociações de reestruturação.

Além dos funcionários, passageiros em diversas rotas da América do Norte, Caribe e América do Sul foram impactados com cancelamentos.