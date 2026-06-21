Embaixador dos EUA em Israel diz que Irã precisa interromper apoio a Hezbollah e Hamas

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, afirmou neste domingo, 21, que o Irã não poderá continuar apoiando grupos aliados na região, como Hezbollah, Hamas e os houthis do Iêmen, sob risco de novos ataques militares americanos.

A declaração foi feita durante uma conferência em Jerusalém organizada pelo Sindicato de Notícias Judeu e ocorreu poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar publicamente Teerã.

“Sejamos claros: a ameaça iraniana é neutralizada da melhor forma quando se corta o fornecimento de armas na sua origem, impedindo que continue fluindo para Hezbollah, Hamas e houthis”, disse Huckabee.

Segundo o embaixador, um eventual acordo de paz com o Irã seria positivo, mas os Estados Unidos não aceitariam que Teerã mantivesse apoio a grupos armados aliados na região.

“Se chegarmos à paz com o Irã, será maravilhoso. Mas, mesmo nesta tarde, o presidente deixou muito claro aos iranianos que se eles pensam que os EUA vão ceder, entrar em colapso e permitir que saiam impunes... Ele deixou claro o que fará”, afirmou.

Pressão em meio às negociações

As declarações ocorreram enquanto representantes dos Estados Unidos e do Irã participam de negociações em Bürgenstock, na Suíça, com o objetivo de buscar uma solução para o conflito no Oriente Médio.

Segundo o vice-presidente americano, JD Vance, as conversas registraram “grandes avanços”.

Apesar do tom mais conciliador adotado pelos negociadores, Trump voltou a elevar a pressão sobre Teerã em publicação feita neste domingo na rede Truth Social.

O presidente americano afirmou que, caso o Irã não impeça “imediatamente” que seus aliados no Líbano “causem problemas”, as Forças Armadas dos Estados Unidos voltarão a atacar “com muita força”.

A mensagem foi interpretada como uma referência ao Hezbollah, grupo libanês que matou quatro militares israelenses na última sexta-feira em território do Líbano.

Aliança entre EUA e Israel

Durante o evento em Jerusalém, Huckabee também destacou a relação entre Estados Unidos e Israel, classificando os dois países como nações “unidas”.

Segundo ele, o cristianismo nasceu sobre bases judaicas e a civilização ocidental foi construída sobre fundamentos judaico-cristãos.

“Sem isso os EUA não existiriam. Simples assim”, afirmou o embaixador, que antes de ingressar na política atuou como pastor evangélico.

As declarações reforçam a combinação de pressão diplomática e militar adotada por Washington enquanto tenta avançar nas negociações com o Irã e, ao mesmo tempo, conter a atuação de grupos aliados de Teerã em diferentes frentes do conflito regional.