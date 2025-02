Governo Trump aplica primeiras sanções contra o setor petrolífero do Irã

O governo de Donald Trump impôs, nesta quinta-feira, 6, suas primeiras sanções contra o setor petrolífero iraniano, mirando uma rede internacional que facilitava o envio à China de milhões de barris de petróleo no valor de centenas de milhões de dólares.

O comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o petróleo estava sendo enviado em nome do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã (AFGS, na sigla em inglês) e de sua empresa de fachada sancionada, a Sepehr Energy.

A ação envolve entidades, embarcações e indivíduos de diversas jurisdições, incluindo China, Índia e Emirados Árabes Unidos.

“O Irã gera o equivalente a bilhões de dólares a cada ano por meio da venda de petróleo para financiar suas atividades regionais desestabilizadoras e apoiar vários grupos terroristas regionais, incluindo Hamas, Houthis e Hezbollah”, destacou o comunicado.

A nota também afirmou que a AFGS usa redes de empresas de fachada e corretores no exterior para viabilizar essas transações.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, enfatizou que os Estados Unidos estão comprometidos em atacar “de forma agressiva qualquer tentativa do Irã de obter financiamento para essas atividades malignas”.

Estratégia de pressão máxima contra o Irã

As sanções fazem parte do memorando assinado por Donald Trump, que ordena que o Tesouro e outras agências do governo apliquem máxima pressão econômica sobre o Irã, visando impedir o país de desenvolver armas nucleares.

Os EUA alegam que a Sepehr Energy e suas afiliadas utilizam métodos de evasão, como falsificação de documentos de embarque, para esconder a origem iraniana do petróleo vendido a compradores estrangeiros.

Navios envolvidos no transporte de petróleo iraniano

O Tesouro detalhou que a Sepehr Energy usou um navio de bandeira do Panamá, pertencente ao Gozoso Group, sediado em Hong Kong, para transportar à China mais de 700 mil barris de petróleo iraniano, avaliados em dezenas de milhões de dólares.

Outros navios envolvidos incluem:

CH Billion (bandeira do Panamá)

(bandeira do Panamá) Star Forest (bandeira de Hong Kong)

Como resultado das sanções, todas as propriedades e ativos dos envolvidos nos EUA estão congelados, e cidadãos e empresas americanas estão proibidos de realizar transações com eles.

“Os Estados Unidos não irão tolerar o comportamento destrutivo e desestabilizador do Irã. Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para responsabilizar o regime por suas atividades desestabilizadoras e sua busca por armas nucleares, que ameaçam o mundo civilizado”, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.