Trump diz que deseja acordo de paz com Irã após ataques a instalações nucleares

Trump fez o aceno durante discurso no Parlamento israelense nesta segunda-feira

Donald Trump: presidente dos EUA afirmou no Parlamento israelense que deseja acordo de paz com o Irã. ( Evelyn Hockstein - Pool/Getty Images)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10h07.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 13, que deseja chegar a um acordo de paz com Teerã e está pronto para fazê-lo quando os iranianos estiverem prontos.

Em um discurso perante o Parlamento israelense, Trump abordou os ataques conjuntos dos EUA e de Israel às principais instalações nucleares da República Islâmica do Irã no início deste ano.

Trump sinaliza abertura para reconciliação com o Irã

"Eles sofreram um grande golpe, não é? (...) Eles sofreram de um lado, do outro, e sabem de uma coisa? Seria ótimo se pudéssemos chegar a um acordo de paz com eles", disse Trump aos parlamentares israelenses.

"Vocês ficariam felizes com isso? Seria ótimo, eu acho. Porque acho que eles querem", afirmou. "Estamos prontos quando vocês estiverem", disse o americano, dirigindo-se ao Irã.

