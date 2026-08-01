Embaixadas dos EUA recomendam que americanos deixem o Oriente Médio

Os Estados Unidos elevaram o tom do alerta a seus cidadãos no Oriente Médio. Neste sábado, 1º, embaixadas americanas em Israel, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes e Bahrein publicaram um comunicado conjunto alertando para o risco de uma "escalada imprevista" do conflito na região e recomendando que os americanos considerem "seriamente" deixar o local.

"Devido ao aumento das tensões no Oriente Médio, a situação de segurança continua complexa e existe a possibilidade de uma escalada imprevista. Os cidadãos americanos que se encontram na região devem considerar a possibilidade de deixá-la ou estar preparados para fazê-lo caso ocorra uma escalada", diz o texto, publicado nas redes sociais e nos sites das embaixadas.

As instituições orientaram os cidadãos a se prepararem para possíveis cancelamentos de voos, fechamentos periódicos do espaço aéreo e interrupções nos deslocamentos.

Security Alert: U.S. Embassy Jerusalem – August 1, 2026 Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance… pic.twitter.com/lTAMRS9yKv — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) August 1, 2026

O comunicado também lembra que prédios diplomáticos americanos, inclusive fora do Oriente Médio, já foram alvo de ataques no passado, e alerta que "o Irã e os grupos que o apoiam poderiam atacar outros interesses dos Estados Unidos no exterior ou em locais associados aos Estados Unidos e aos americanos em todo o mundo, incluindo empresas e outras instituições".

As embaixadas classificaram a situação regional como "instável" e descreveram o regime iraniano como "imprevisível", citando como exemplo "suas recentes decisões de atacar áreas da região sem aviso prévio, bem como de ampliar os ataques a áreas que não haviam sido alvo anteriormente".

Possível nova ofensiva contra o Irã

O alerta vem na sequência de informações da emissora CBS News, que citou fontes a par do assunto para afirmar, na sexta-feira, 31, que Estados Unidos e Israel estariam planejando novos bombardeios contra a infraestrutura energética do Irã, possivelmente já neste fim de semana.

A guerra começou em 28 de fevereiro, com ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, e voltou a se intensificar nas últimas semanas após o rompimento da trégua firmada em junho — já são cinco meses de confronto.

*Com informações da EFE