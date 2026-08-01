Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Caminhão-bomba explode na Colômbia a seis dias da posse de Espriella

Atentado aconteceu na cidade de Cúcuta, perto da fronteira com a Venezuela, e deixou onze feridos

Atentado deixa 11 feridos na Colômbia a seis dias da posse de Espriella (Schneyder Mendoza/AFP)

Atentado deixa 11 feridos na Colômbia a seis dias da posse de Espriella (Schneyder Mendoza/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 12h47.

A menos de uma semana da posse do presidente eleito Abelardo de la Espriella, a Colômbia foi alvo de um novo atentado: pelo menos 11 pessoas ficaram feridas na explosão de um caminhão-bomba neste sábado, 1º, no nordeste do país, perto da fronteira com a Venezuela.

Como aconteceu

A explosão aconteceu na madrugada de sábado ao lado de uma delegacia de polícia na cidade de Cúcuta, a quase 400 quilômetros de Bogotá. Jornalistas da AFP observaram o veículo em chamas, fachadas destruídas e policiais, militares e moradores reunidos na área do atentado.

Segundo balanço preliminar divulgado pelo governo do departamento de Norte de Santander, onde ocorreu o ataque, oito policiais e três civis ficaram feridos, em meio à pior onda de violência da última década na Colômbia.

"É um fato atroz, violento (...) e é lamentável o que aconteceu", declarou George Quintero, secretário de Segurança do departamento. As autoridades oferecem uma recompensa equivalente a 32 mil dólares (162 mil reais) por informações que levem à captura dos responsáveis.

Reação do presidente eleito

O advogado milionário, líder da extrema direita, assumirá o poder em 7 de agosto, sucedendo Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história do país.

Em publicação na rede social X, De la Espriella condenou "com absoluta firmeza o covarde atentado terrorista perpetrado em Cúcuta contra a nossa Polícia Nacional" e afirmou que "o terrorismo não intimidará a Colômbia nem dobrará a vontade dos colombianos de viver em paz e com segurança".

Posse sob forte esquema de segurança

De la Espriella tomará posse em Cali, a terceira maior cidade da Colômbia e alvo frequente de atentados das guerrilhas. Com o apoio do governo do presidente americano Donald Trump, ele prometeu intensificar a luta contra os insurgentes e grupos do narcotráfico no país, maior produtor de cocaína do mundo, e planeja forjar uma aliança militar com os Estados Unidos e também com Israel.

A posse terá um dos maiores esquemas de segurança já previstos para este tipo de cerimônia, com um dispositivo de quase 11 mil soldados e policiais que devem efetuar operações terrestres, aéreas e marítimas.

A posse do presidente acontece tradicionalmente na sede do Congresso em Bogotá, mas o mandatário eleito pediu a transferência da cerimônia para Cali, no sudoeste do país, uma região afetada pelos confrontos entre grupos de narcotraficantes e guerrilheiros.

As guerrilhas fizeram advertências ao presidente eleito, que pretende romper com as negociações de paz que Petro mantinha com diferentes organizações armadas. De la Espriella denunciou em diversas ocasiões a existência de um plano para matá-lo. O presidente eleito buscava inicialmente assumir a presidência em uma unidade militar no conturbado departamento de Cauca, mas Petro não autorizou a iniciativa.

Petro ainda não se manifestou

Petro, em visita a Cuba, não se manifestou sobre o atentado até o momento. O presidente colombiano viajou à capital cubana para conversar com seu homólogo Miguel Díaz-Canel sobre a "política de asfixia" dos Estados Unidos contra a ilha, assim como sobre os ataques do governo Trump contra embarcações no Caribe supostamente dedicadas ao tráfico de drogas.

'Golpe' e Forças Armadas: entenda a crise entre Petro e Espriella na Colômbia

Em publicação na sexta-feira, ele escreveu no X: "Quero, de Cuba, me opor a uma guerra no Caribe, os mísseis contra o mar do Caribe direcionados contra narcotraficantes mataram pessoas humildes".

Contexto de violência política no país

As eleições colombianas foram marcadas pela violência política e pela intensificação do conflito armado, com bombas, drones explosivos e vários atentados contra as forças de segurança. Em junho de 2025, o pré-candidato à presidência e senador de direita Miguel Uribe Turbay foi baleado em um comício em Bogotá. Ele morreu dois meses depois.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:ColômbiaExplosões

Mais de Mundo

Mais de 53 mil deixam Ceuta após acordo entre Espanha e Marrocos

Visto para os EUA pode exigir depósito de US$ 20 mil; veja quem será afetado

Irã diz que pode fechar outras rotas marítimas além do estreito de Ormuz

Após acordo com Hamas, bombardeio de Israel em Gaza deixa dois mortos

Mais na Exame

Negócios

Xuxa: qual é a fortuna da "rainha dos baixinhos"

Casual

Híbrido ou flex: qual Yaris Cross vende mais seis meses após o lançamento?

ExameLab

CNH digital e multas pelo celular: como usar a carteira no app e recorrer online

Brasil

Receita Federal emite primeiro CNPJ alfanumérico do país