Em último discurso, Trump diz que teve votação recorde

O presidente Donald Trump se despediu da Casa Branca com um breve discurso repleto de elogios à sua gestão. Ele também voltou a falar que teve uma ótima votação nas últimas eleições. “Foram 75 milhões de votos, um recorde”, disse.

As alegações de fraude nas eleições e incitamentos à violência acabaram levando uma multidão de americanos a invadir o Capitólio no dia 6 de janeiro. Trump teve suas contas suspensas das mídias sociais e um início de processo de impeachment.

“O que nós fizemos foi espetacular“, declarou. “Reconstruimos as forças armadas, concedemos isenções fiscais e o nível de emprego nunca esteve tão bom”. Trump afirmou que a pandemia prejudicou a economia, mas que hoje “a Bolsa está em um nível que jamais esteve” e a “economia está decolando como um foguete”.

Trump também voltou a colocar os Estados Unidos no topo do mundo. “Somo o melhor país e a melhor economia global”, afirmou. “Também conseguimos um milagre da medicina, ao criar duas vacinas”.

O ex-presidente partiu para a Flórida junto com Melania e parte de sua família, onde deve morar permanentemente em sua mansão. Às 14h, no horário de Brasília, começa a cerimônia de posse do presidente Joe Biden.

