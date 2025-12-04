Eduardo Bolsonaro se encontra com Netanyahu em Israel

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se encontrou nesta quinta-feira, 4, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em Israel.

Eduardo postou foto com o premiê em sua conta pessoal no X, com a mensagem "Quem abençoar Israel será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado".

O deputado também se encontrou com Amir Ohana, presidente do Congresso de Israel, o Knesset. Ele não divulgou quais foram os temas tratados nas conversas.

Até a publicação desta reportagem, Netanyahu não havia feito nenhuma postagem sobre o encontro.

Campanha nos EUA

Nos últimos meses, Eduardo se mudou para os EUA e fez campanha junto ao governo de Donald Trump para que os americanos pressionassem o governo brasileiro a cancelar os processos contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

Em julho, Trump aplicou tarifas de 50% ao Brasil e disse que as cobranças se deviam aos processos contra Bolsonaro. Seu governo também aplicou sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e outras autoridades.

No entanto, a partir de setembro, Trump se aproximou do presidente Lula, retirou as taxas sobre boa parte dos produtos brasileiros e não falou mais sobre Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado em setembro e começou a cumprir pena no final de novembro. Ele foi sentenciado a 27 anos e 4 meses de prisão.

Ao mesmo tempo, Netanyahu enfrenta uma crise interna. Nesta semana, ele pediu um indulto ao presidente de Israel, o que encerraria os três processos de corrupção contra ele que estão em andamento.