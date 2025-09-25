Drones fecham espaço aéreo na Dinamarca e levantam suspeita de ataque coordenado

Drones sobrevoaram vários aeroportos na Dinamarca e forçaram as autoridades a fechar o espaço aéreo sobre um deles durante parte da noite, segundo informou a polícia dinamarquesa. Este foi o segundo incidente do tipo após o registrado no início da semana no país nórdico.

De acordo com comunicados da polícia, drones foram vistos nos aeroportos de Aalborg – cujo espaço aéreo teve que ser fechado e dois voos desviados para outros dois aeroportos –, Esbjerg, Sønderborg e na base aérea de Skrydstrup.

O primeiro drone foi detectado no espaço aéreo próximo ao aeroporto de Aalborg, no norte do país e quarta maior cidade dinamarquesa, às 21h44 de quarta-feira (16h44 de Brasília). O último foi avistado por volta de 0h54 de quinta-feira (19h54 de Brasília).

O inspetor-chefe da polícia da Jutlândia do Norte, Jesper Bøjgaard Madsen, afirmou que as forças de segurança não conseguiram derrubar os drones, "que sobrevoaram uma área muito grande por algumas horas".

Investigações e resposta das autoridades

Até o momento, os operadores não foram detidos. "Mas é claro que o próximo passo é aprofundar todas as pistas e observações que coletamos", acrescentou Madsen.

Ele destacou ainda que a polícia colabora com as Forças Armadas e outras autoridades competentes para encerrar a situação e prender os responsáveis.

Na mesma noite, a polícia da Jutlândia do Sul e Sudoeste recebeu diversos relatos de atividade de drones em Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup, incluindo avistamentos no norte de Esbjerg.

Esses aparelhos voavam com luzes visíveis do chão, mas ainda não se sabe o tipo exato de drones usados. Os aeroportos não foram fechados, já que não havia tráfego aéreo previsto antes das 7h ou 8h da manhã local.

Possível ataque coordenado

"Não parece uma casualidade, mas sim sistemático. Não podemos dizer com certeza quem está por trás disso, mas tudo aponta para um ator profissional e um ataque híbrido com diferentes tipos de drones lançados simultaneamente", declarou o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen.

Ele frisou que não há "nenhuma ameaça militar direta" contra a Dinamarca. Embora tenha dito que não há conexão direta com a Rússia, lembrou que "há países ou atores que podem ter interesse em reduzir o apoio à Ucrânia".

"O objetivo desses ataques é criar medo e divisão entre a população", afirmou o ministro da Justiça, Peter Hummelgaard. Ele acrescentou que o governo levará a situação "muito a sério" e já planeja a compra de "novas capacidades para detectar e neutralizar drones".

Repercussão política e comparação com incidentes anteriores

Este é o segundo avistamento de drones sobre aeroportos dinamarqueses desde a noite de 22 para 23 de setembro, quando também foram registrados casos na Noruega. Na ocasião, os aeroportos de Kastrup (Copenhague) e Gardermoen (Oslo) ficaram fechados por várias horas.

A primeira-ministra Mette Fredriksen classificou o episódio como um "ataque grave" à infraestrutura do país.

Já o inspetor da polícia de Copenhague, Jens Jespersen, afirmou que "o modo de operar, o tamanho e o tempo sobre o alvo nos fizeram concluir que provavelmente há um ator capacitado por trás do uso dos drones", sem associar diretamente a ação à Rússia.