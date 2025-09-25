Mundo

Trump diz a Erdogan que gostaria que Turquia 'parasse de comprar petróleo' da Rússia

Declaração do presidente americano ocorreu durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18h41.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, durante reunião em Washington com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que gostaria que país “parasse de comprar petróleo” da Rússia para deixar de apoiá-la na guerra contra a Ucrânia.

“Gostaria que deixasse de comprar petróleo da Rússia enquanto esta continua com a agressão contra a Ucrânia”, afirmou Trump aos veículos de comunicação na Sala Oval da Casa Branca, no início da reunião, na qual afirmou que ambos irão também tratar de questões comerciais e da possível venda de caças F-35 e F-16 a Ancara.

Quando questionado sobre a possibilidade de Erdogan mediar para trazer os presidentes de Rússia e Ucrânia, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, à mesa de negociações para se chegar a um cessar-fogo, Trump afirmou que o presidente turco “poderia exercer uma grande influência se quisesse”.

“Posso dizer que o presidente Erdogan é muito respeitado por ambos (Putin e Zelensky). Todos respeitam Erdogan. Eles realmente o respeitam. Eu também o respeito e acredito que ele poderia exercer uma grande influência se quisesse”, explicou.

“Por enquanto, ele mantém uma postura neutra. Ele gosta de ser neutro, e eu também. Mas se ele se envolver no conflito, a melhor coisa a fazer seria parar de comprar petróleo e gás da Rússia”, acrescentou Trump.

O presidente americano opinou novamente que Putin “deve parar” sua campanha militar na Ucrânia e que “está muito decepcionado” com ele.

“Estou muito decepcionado com Putin. Ele lutou com muita determinação e por muito tempo. Moscou perdeu cerca de um milhão de militares e que apesar dos intensos bombardeios das últimas duas semanas, praticamente não conquistou nenhum território”, disse.

“Não vou chamar ninguém de ‘tigre de papel’, mas a Rússia gastou milhões e milhões de dólares em bombas, mísseis, munições e, acima de tudo, em vidas humanas, e não obteve praticamente nenhum benefício territorial”, concluiu o presidente americano. E

