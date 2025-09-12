Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Polônia afirma que incursão de drones não foi erro e rejeita versão de Trump

Incidente envolveu 19 drones e três foram abatidos com apoio da Otan, sem registro de feridos

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10h19.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, descartou nesta sexta-feira a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a incursão de quase 20 drones russos no espaço aéreo polonês poderia ter sido um erro.

"Nós também gostaríamos que o ataque com drones à Polônia tivesse sido um erro. Mas não foi. E sabemos disso", escreveu Tusk em inglês na rede social X.

"Pode ter sido um erro", disse Trump na quinta-feira aos jornalistas, ao comentar o incidente.

A incursão aconteceu na madrugada de quarta-feira, como parte de um novo ataque russo contra a Ucrânia.

A Polônia denunciou a entrada de 19 drones russos em seu espaço aéreo, que não deixaram feridos. O Exército de Varsóvia derrubou pelo menos três deles com a ajuda da Otan, que denunciou o "comportamento irresponsável" de Moscou.

A Rússia nega que tentou atacar alvos na Polônia e afirma que Varsóvia não tem evidências de que os drones eram russos.

Acompanhe tudo sobre:PolôniaRússiaEstados Unidos (EUA)Donald TrumpUcrânia

Mais de Mundo

ONU aponta deterioração dos direitos humanos na Coreia do Norte

Trump diz que há um 'alto grau de certeza' que suspeito de matar Charlie Kirk foi preso

Proibição de celulares em escola na Finlândia melhora interação e reduz distrações em sala

Preço do bife sobe 16,6% nos EUA com tarifas de Trump no radar; café tem alta de 21,7% em agosto

Mais na Exame

Mundo

ONU aponta deterioração dos direitos humanos na Coreia do Norte

Mercados

Tarde demais? Cisão da Kraft Heinz pode não resolver desafio da comida saudável

Um conteúdo Bússola

Opinião: a revolução quântica já começou — e líderes empresariais precisam agir agora

Future of Money

Apple torna assinaturas mais seguras para usuários de cripto em novo iPhone 17