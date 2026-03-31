Do Google à Nvidia: Irã ameaça atacar empresas americanas no Oriente Médio; veja a lista

A Guarda Revolucionária do Irã declarou nesta terça-feira, 31, que passará a atingir empresas dos Estados Unidos no Oriente Médio como resposta aos bombardeios conduzidos por forças americanas e por Israel. O comunicado indica uma ampliação dos alvos, incluindo estruturas empresariais ligadas aos EUA na região.

Segundo a mídia estatal iraniana, 18 organizações foram identificadas como potenciais alvos. As ações podem ocorrer a partir das 20h desta quarta-feira, 1º, no horário de Teerã (equivalente a 13h30 em Brasília). A medida sinaliza uma mudança na estratégia, com inclusão de alvos civis ligados a interesses econômicos americanos.

"Vocês ignoraram nossos repetidos alertas e, hoje, vários cidadãos iranianos foram martirizados em ataques terroristas perpetrados por vocês e seus aliados israelenses. Em resposta a essas operações, de agora em diante, as principais instituições atuantes em operações terroristas serão nossos alvos legítimos", afirmou a Guarda Revolucionária, em um comunicado.

No texto, a Guarda Revolucionária iraniana recomendou os funcionários dessas empresas a deixarem os escritórios imediatamente.

"Aconselhamos os funcionários dessas instituições a deixarem seus locais de trabalho imediatamente, para sua própria segurança. Os moradores das áreas próximas a essas empresas terroristas, em todos os países da região, também devem evacuar em um raio de um quilômetro e procurar um local seguro".

Quais são as empresas ameaçadas pelo Irã?

Apple

Boeing

Cisco

Dell

G42

GE

Google

HP

IBM

Intel

JP. Morgan

Meta

Microsoft

Nvidia

Oracle

Palantir

Spire Solution

Tesla

Ataques contra instalações americanas

Mais cedo, também nesta terça-feira, a Guarda Revolucionária informou ter realizado ataques contra duas instalações militares dos Estados Unidos: uma estrutura nos Emirados Árabes Unidos e um alojamento de tropas no Bahrein. Até o momento, não há confirmação oficial dos governos envolvidos sobre os ataques relatados pelo Irã.

De acordo com o comunicado iraniano, a instalação nos Emirados Árabes Unidos estava localizada nas proximidades da base aérea de Al Minhad e teria sido destruída após um ataque ocorrido na segunda-feira. O Irã afirma que cerca de 200 militares norte-americanos estavam no local no momento da ofensiva, informação que não foi confirmada pelos Estados Unidos.

"Ontem, com a superioridade de inteligência do Irã, um centro secreto de comando do Exército dos EUA fora da base de Al Minhad, nos Emirados Árabes Unidos, foi identificado e destruído. Segundo nossas informações, antes do impacto, cerca de 200 oficiais e comandantes americanos estavam vivos no local. (...) Tanto as bases dos Estados Unidos na região se tornaram inseguras para os comandantes inimigos quanto sua presença em pontos de apoio", declarou a Guarda.

No Bahrein, o alvo teria sido um alojamento de tropas da Marinha dos Estados Unidos. Segundo a Guarda Revolucionária, o ataque foi realizado com precisão. O comunicado menciona que o Comando Central dos EUA tende a minimizar os danos, indicando divergência sobre a extensão dos impactos.

O secretário da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou em coletiva nesta terça-feira que acompanhou a interceptação de dois mísseis iranianos direcionados a "uma sala cheia de oficiais reunidos", sem detalhar o local ou o contexto da ação.

Bases militares e escalada regional

As bases americanas no Oriente Médio têm sido alvo de ataques desde o início do conflito, há mais de um mês. Em resposta ao cenário, os Estados Unidos realizaram a retirada de parte de suas tropas entre janeiro e fevereiro, antes da intensificação das hostilidades.

As forças mencionadas no Bahrein integram a 5ª Frota naval dos Estados Unidos. O principal ponto de apoio da frota é a "Naval Support Activity (NSA) Bahrain", base estratégica localizada no Golfo Pérsico e utilizada para operações militares na região.