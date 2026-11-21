A tempestade que atingiu Tupanciretã, município localizado no noroeste do Rio Grande do Sul, fez uma quarta vítima na madrugada deste sábado, 21.

Um homem de 76 anos, ainda não identificado, morreu no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), segundo informações do portal g1. Ele estava internado desde sexta-feira, 20, quando a cidade foi atingida por ventos de até 114 km/h.

Segundo a Defesa Civil, o temporal deixou 162 feridos e afetou 19.929 moradores. Cerca de 8 mil casas tiveram os telhados danificados. No estado, 36 cidades registraram danos humanos ou materiais.

Pedido de ajuda

Para o órgão, a "situação ainda está bem crítica". A Defesa Civil pede doações de água, alimentos que não exigem preparo (como biscoitos e barras de cereal), luvas e outros equipamentos de proteção individual, além de itens de higiene e limpeza.

Rio Grande do Sul segue sob alerta amarelo para tempestade, granizo e vento neste sábado.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, chegou a Tupanciretã neste sábado ao lado do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff.

Os dois fazem uma visita técnica às áreas mais atingidas e alinham as ações de resposta da União. A Defesa Civil Nacional também enviou equipes para o local.

Em nota, o ministério afirmou que presta auxílio desde as primeiras ocorrências, para acelerar o reconhecimento federal da situação de emergência, e que orientou o município a decretar emergência para liberar recursos de socorro às vítimas.

Em live neste sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade aos moradores e disse que o governo está presente na cidade.

"Nós estamos lá com o ministro do Desenvolvimento Social, com a Casa Civil e com o ministro da Integração e o ministro da Saúde", disse Lula, prometendo "todo o esforço possível" para devolver a normalidade à cidade.

Ação estadual

Na noite de sexta-feira, o governador Eduardo Leite afirmou que trabalha com o prefeito de Tupanciretã e mobilizou a Defesa Civil, a Brigada Militar, os bombeiros, o Comando Militar do Sul e o Exército.

A prioridade era restabelecer o abastecimento de água, que estava em estado crítico. A previsão era que a companhia de energia normalizasse o fornecimento de eletricidade até este sábado.