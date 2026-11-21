O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reiterou neste sábado, 21, que o país deseja "firmemente" aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A declaração ocorre enquanto volta ao centro dos debates a ideia de conceder a Kiev garantias de segurança comparáveis às oferecidas pela aliança militar.

"Claro que a Ucrânia deseja firmemente estar na Otan", disse o líder ucraniano a jornalistas. Para ele, a adesão é uma das "garantias de segurança mais evidentes" para o país.

Tema volta à mesa

A integração da Ucrânia à Otan, descartada por Washington desde 2025, ganhou espaço nos últimos dias, em meio a novas negociações para encerrar a invasão russa do território ucraniano.

Na quinta-feira, 19, em reunião em Berlim com aliados de Kiev, o enviado americano Jared Kushner afirmou que os Estados Unidos poderiam estar dispostos a conceder à Ucrânia "uma garantia de segurança semelhante à prevista no artigo 5º" do Tratado do Atlântico Norte.

Considerada a pedra angular da Otan, essa disposição estabelece que um ataque contra um Estado-membro é tratado como um ataque contra todos os países da aliança.

Porém, a eventual entrada da Ucrânia na Otan é um dos principais pontos de desacordo nas negociações com a Rússia, que se opõe fortemente à iniciativa.