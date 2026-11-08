Trump chama derrota republicana nas eleições de 'gigantesco retrocesso'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou neste domingo, 8, a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato como um "gigantesco retrocesso na história" do país.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump criticou o resultado da votação de terça-feira, 3, na qual os democratas conquistaram o controle da Câmara dos Representantes e do Senado.

"Os Estados Unidos tiveram um gigantesco retrocesso na história com os resultados da última eleição", escreveu o presidente.

Apesar da derrota, Trump prometeu uma recuperação de seu partido. "Mas não temam, nós voltaremos MAIORES E MAIS FORTES DO QUE NUNCA!", acrescentou.

As eleições de meio de mandato também foram marcadas por perdas expressivas dos republicanos em estados onde o partido mantinha domínio havia décadas.

Com a vitória democrata nas duas casas do Congresso, Trump enfrentará uma oposição com maior poder legislativo durante a segunda metade de seu mandato.