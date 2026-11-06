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Trump troca chefe de gabinete após derrota dos republicanos nas eleições dos EUA

Cargo de Susie Wiles será ocupado por Stephen Miller, aliado de longa data do presidente americano

Susie Wiles deixará posto de chefe de gabinete. Stephen Miller assume (AFP)

Susie Wiles deixará posto de chefe de gabinete. Stephen Miller assume (AFP)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16h16.

Última atualização em 6 de novembro de 2026 às 16h17.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 6, que Stephen Miller substituirá Susie Wiles na chefia de gabinete da Casa Branca. A mudança ocorre poucos dias após os republicanos perderem o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato.

Em uma publicação em sua rede social, Trump elogiou Wiles e afirmou que ela continuará a trabalhar em sua organização política. Conselheira de longa data do presidente, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo.

“Tenho o prazer de anunciar que Stephen Miller, atual vice-chefe de gabinete do governo Trump e um dos meus assessores de maior confiança, assumirá a chefia de gabinete a partir de segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Susie Wiles, que fez um trabalho excepcional, passará a integrar a estrutura política de Trump. Quero agradecer a ela por sua atuação como chefe de gabinete. Ela fez um ótimo trabalho!”, escreveu o presidente no Truth Social.

O assessor de Trump, Stephen Miller

O assessor de Trump, Stephen Miller (Carlos Barria/Reuters)

A troca na chefia de gabinete acontece logo após a derrota expressiva do Partido Republicano nas eleições de terça-feira, 3. Miller, escolhido para assumir o posto, também é um assessor de confiança de Trump há anos.

Integrante de longa data do círculo mais próximo do presidente, Miller é um dos principais responsáveis pela elaboração das políticas de linha dura do governo para a imigração.

Wiles teve a passagem mais longa pelo cargo com Trump

Conhecida pela firmeza na atuação política, Wiles foi a pessoa que permaneceu por mais tempo na chefia de gabinete durante os governos de Trump. No primeiro mandato, de quatro anos, o presidente teve quatro ocupantes no posto.

Sua saída também ocorre meses depois de ela informar que não apresentava mais sinais de câncer de mama, após passar por meses de tratamento. Wiles tornou público o diagnóstico em março de 2026.

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