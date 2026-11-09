Retorno da 'onda azul' nos EUA desperta nostalgia e 'otimismo millennial' 

Para a Geração Z, também conhecida como "zoomers" — jovens com idades entre 18 e 29 anos —, as eleições legislativas da última terça-feira, 3, nos Estados Unidos, trouxeram de volta um pouco da euforia vivenciada pela geração anterior.

Os millennials, hoje com idades entre 30 e 45 anos, experimentaram um sentimento semelhante de esperança e renovação política quando o então senador democrata Barack Obama foi eleito presidente, em 2008.

Com a "onda azul" — a cor que simboliza o Partido Democrata — vitoriosa nas urnas do Congresso, o chamado "otimismo millennial" tornou-se uma forte tendência nas redes sociais. O movimento digital foi impulsionado pela nostalgia da esperança e da inocência política que marcaram o final dos anos 2000 e o início da década de 2010.

Vídeos e publicações detalhando esse fenômeno cultural já acumulam centenas de milhares de visualizações nas plataformas, celebrando a moda, a música e a estética da juventude dos millennials. Calças jeans justas (skinny), colares com pingentes de coruja e temas musicais que marcaram o início do milênio voltaram a dominar os algoritmos.

Paralelo histórico e dados eleitorais

O paralelo histórico é notável: ambas as gerações foram às urnas em contextos marcados por conflitos abertos no exterior e por profunda incerteza econômica dentro do país.

Assim como os eleitores jovens foram fundamentais para o sucesso eleitoral de Obama, as recentes eleições de meio de mandato registraram uma inclinação expressiva a favor do Partido Democrata entre os cidadãos com menos de 30 anos.

Uma análise realizada pela agência AFP sobre os dados do NORC Civic Health & Elections Project mostrou que 65,5% dos eleitores de 18 a 29 anos apoiaram os democratas nas urnas do Legislativo, ante 30,6% que optaram pelos candidatos republicanos. Além disso, os dados revelam um dado importante sobre a fidelidade partidária: entre os jovens que haviam votado no presidente republicano Donald Trump em 2024, 16% mudaram de lado e escolheram um democrata nas eleições parlamentares deste ano.

Esperança e quebra de barreiras

A "nova onda azul em nosso país me deixa muito esperançosa", declarou à AFP a estudante Aliya Baddely, de 20 anos. Ela espera que a governadora eleita de Ohio, Amy Acton, consiga cumprir suas promessas de campanha, especialmente nas áreas de educação e regulamentação de centros de dados.

Seu companheiro, Caleb Varns, de 22 anos, ecoou o sentimento de renovação. Ambos são estudantes na Universidade de Akron e destacam a diversidade dos recém-eleitos. "Temos muitas estreias agora. Ou seja, temos o primeiro muçulmano no Senado, e o primeiro abertamente gay", disse Varns, referindo-se aos senadores democratas eleitos Abdul El-Sayed (por Michigan) e Chris Pappas (por New Hampshire).

"Imaginem todas as cadeiras que conquistamos ontem à noite... porque vocês (criaram uma onda eleitoral) na primeira vez que votaram na vida, e pensam: 'Sim, nós podemos mudar o mundo!'", celebrou em seu Instagram a deputada federal democrata Alexandria Ocasio-Cortez, uma autêntica millennial e uma das vozes mais proeminentes da juventude no Congresso americano.

Otimismo ou descontentamento generalizado?

Contudo, a euforia nas redes sociais não esconde as incertezas profundas. Os zoomers, cujos percursos escolares e universitários foram severamente impactados pela pandemia global, sentem-se inquietos em relação ao futuro, temendo desde as mudanças climáticas até a ameaça de que a inteligência artificial destrua suas perspectivas profissionais no mercado de trabalho.

Para Alberto Medina, pesquisador do Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement, as duas eleições (2008 e 2026) são politicamente comparáveis, pois deram origem a "uma grande onda democrata impulsionada pelos eleitores jovens". No entanto, Medina faz uma ressalva: a onda eleitoral deste ano foi impulsionada muito mais por "um descontentamento da Geração Z do que pelo otimismo puro dos millennials".

"Nos últimos dois anos, nada na minha vida melhorou", disse Caden Ferguson, de 22 anos. Embora ele tenha optado por votar nos democratas, o jovem reconhece que muitos de seus colegas sequer saíram de casa para votar por descrença na classe política. "Acho que eles têm a convicção de que ambos os lados são corruptos", avaliou.

Já a eleitora Alyssa Schick, de 23 anos, enxergou estas eleições como o "maior referendo sobre a atual situação do país", classificando o avanço democrata como "um alívio que o país vinha esperando".

Apesar da vitória maciça no grupo etário, especialistas alertam que os democratas não devem cometer o erro de acreditar que possuem os votos da Geração Z garantidos para o futuro. "Uma das características dos jovens eleitores é que eles não são leais a um partido ou a um candidato", explica Medina. "Eles poderiam tomar decisões totalmente diferentes em 2028."

Com AFP