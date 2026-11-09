Retorno da 'onda azul' nos EUA desperta nostalgia e 'otimismo millennial' 

Rob Sand: candidato democrata vence a disputa pelo governo de Iowa (Kamil Krzaczynski / AFP)
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06h00.
A matéria analisa o retorno da "onda azul" nas eleições americanas, gerando nostalgia entre millennials e otimismo entre jovens. A vitória do Partido Democrata nas urnas reacende sentimentos de esperança semelhantes aos da eleição de Obama em 2008, com forte engajamento da Geração Z. Apesar da euforia nas redes sociais, persistem incertezas sobre o futuro econômico e político.
Para a Geração Z, também conhecida como "zoomers" — jovens com idades entre 18 e 29 anos —, as eleições legislativas da última terça-feira, 3, nos Estados Unidos, trouxeram de volta um pouco da euforia vivenciada pela geração anterior.
Os millennials, hoje com idades entre 30 e 45 anos, experimentaram um sentimento semelhante de esperança e renovação política quando o então senador democrata Barack Obama foi eleito presidente, em 2008.
Com a "onda azul" — a cor que simboliza o Partido Democrata — vitoriosa nas urnas do Congresso, o chamado "otimismo millennial" tornou-se uma forte tendência nas redes sociais. O movimento digital foi impulsionado pela nostalgia da esperança e da inocência política que marcaram o final dos anos 2000 e o início da década de 2010.
Vídeos e publicações detalhando esse fenômeno cultural já acumulam centenas de milhares de visualizações nas plataformas, celebrando a moda, a música e a estética da juventude dos millennials. Calças jeans justas (skinny), colares com pingentes de coruja e temas musicais que marcaram o início do milênio voltaram a dominar os algoritmos.
O paralelo histórico é notável: ambas as gerações foram às urnas em contextos marcados por conflitos abertos no exterior e por profunda incerteza econômica dentro do país.
Assim como os eleitores jovens foram fundamentais para o sucesso eleitoral de Obama, as recentes eleições de meio de mandato registraram uma inclinação expressiva a favor do Partido Democrata entre os cidadãos com menos de 30 anos.
Uma análise realizada pela agência AFP sobre os dados do NORC Civic Health & Elections Project mostrou que 65,5% dos eleitores de 18 a 29 anos apoiaram os democratas nas urnas do Legislativo, ante 30,6% que optaram pelos candidatos republicanos. Além disso, os dados revelam um dado importante sobre a fidelidade partidária: entre os jovens que haviam votado no presidente republicano Donald Trump em 2024, 16% mudaram de lado e escolheram um democrata nas eleições parlamentares deste ano.
A "nova onda azul em nosso país me deixa muito esperançosa", declarou à AFP a estudante Aliya Baddely, de 20 anos. Ela espera que a governadora eleita de Ohio, Amy Acton, consiga cumprir suas promessas de campanha, especialmente nas áreas de educação e regulamentação de centros de dados.
Seu companheiro, Caleb Varns, de 22 anos, ecoou o sentimento de renovação. Ambos são estudantes na Universidade de Akron e destacam a diversidade dos recém-eleitos. "Temos muitas estreias agora. Ou seja, temos o primeiro muçulmano no Senado, e o primeiro abertamente gay", disse Varns, referindo-se aos senadores democratas eleitos Abdul El-Sayed (por Michigan) e Chris Pappas (por New Hampshire).
"Imaginem todas as cadeiras que conquistamos ontem à noite... porque vocês (criaram uma onda eleitoral) na primeira vez que votaram na vida, e pensam: 'Sim, nós podemos mudar o mundo!'", celebrou em seu Instagram a deputada federal democrata Alexandria Ocasio-Cortez, uma autêntica millennial e uma das vozes mais proeminentes da juventude no Congresso americano.
Contudo, a euforia nas redes sociais não esconde as incertezas profundas. Os zoomers, cujos percursos escolares e universitários foram severamente impactados pela pandemia global, sentem-se inquietos em relação ao futuro, temendo desde as mudanças climáticas até a ameaça de que a inteligência artificial destrua suas perspectivas profissionais no mercado de trabalho.
Para Alberto Medina, pesquisador do Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement, as duas eleições (2008 e 2026) são politicamente comparáveis, pois deram origem a "uma grande onda democrata impulsionada pelos eleitores jovens". No entanto, Medina faz uma ressalva: a onda eleitoral deste ano foi impulsionada muito mais por "um descontentamento da Geração Z do que pelo otimismo puro dos millennials".
"Nos últimos dois anos, nada na minha vida melhorou", disse Caden Ferguson, de 22 anos. Embora ele tenha optado por votar nos democratas, o jovem reconhece que muitos de seus colegas sequer saíram de casa para votar por descrença na classe política. "Acho que eles têm a convicção de que ambos os lados são corruptos", avaliou.
Já a eleitora Alyssa Schick, de 23 anos, enxergou estas eleições como o "maior referendo sobre a atual situação do país", classificando o avanço democrata como "um alívio que o país vinha esperando".
Apesar da vitória maciça no grupo etário, especialistas alertam que os democratas não devem cometer o erro de acreditar que possuem os votos da Geração Z garantidos para o futuro. "Uma das características dos jovens eleitores é que eles não são leais a um partido ou a um candidato", explica Medina. "Eles poderiam tomar decisões totalmente diferentes em 2028."
Com AFP