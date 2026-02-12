Delcy Rodríguez diz que 'em algum momento' viajará aos EUA após acordo energético

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quarta-feira que “em algum momento” pretende viajar aos Estados Unidos, após se reunir em Caracas com o secretário de Energia americano, Chris Wright, com quem estabeleceu uma “parceria produtiva de longo prazo” em matéria energética.

Ao ser questionada por jornalistas no palácio presidencial de Miraflores, Rodríguez disse que imagina fazer a viagem no futuro, mas destacou que, no momento, “tem muito trabalho” a fazer na Venezuela.

A declaração foi feita depois de ela se despedir de Wright, com quem teve um encontro privado descrito por ambos como uma "conversa franca". Nos últimos dias, um funcionário da Casa Branca havia informado que Rodríguez tem planos de visitar Washington, embora sem datas ou agenda divulgadas, depois de uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a líder oposicionista venezuelana, María Corina Machado.

A reunião em Caracas também resultou no anúncio da parceria energética entre Venezuela e Estados Unidos, que envolve projetos em petróleo, gás, mineração e energia elétrica, segundo Rodríguez. Ela afirmou que a intenção é que o acordo “se torne o motor da relação bilateral” e que a agenda energética seja produtiva, eficaz, benéfica para ambos os países e complementar.

A visita de Wright é a primeira de um funcionário de alto escalão de Washington após o ataque militar de janeiro, durante o qual Nicolás Maduro foi capturado com a esposa, Cilia Flores, e ocorre em meio a medidas de ambos os governos para facilitar o investimento no setor petrolífero venezuelano.

Wright chegou duas semanas depois de uma reforma da lei venezuelana que abriu o setor ao investimento estrangeiro e depois que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos relaxou restrições para que empresas americanas operem no país sul-americano.

*Com informações da EFE